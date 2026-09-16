Sport

A plecat din SuperLigă și e cel mai bun! Unde se remarcă fotbalistul cu peste 250 de meciuri în România

După opt ani petrecuți în România, în vară, unul dintre cei mai longevivi fotbaliști străini din campionatul nostru a ales o altă destinație fotbalistică
Catalin Oprea
16.09.2026 | 06:15
A plecat din SuperLiga si e cel mai bun Unde se remarca fotbalistul cu peste 250 de meciuri in Romania
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Guillherme și Ricardinho sunt lideri în Portugalia FOTO facebook
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Portughezul Ricardinho a petrecut opt ani în România, șase la FC Voluntari și doi la Petrolul. După peste 250 de meciuri jucate în SuperLigă, fundașul de 32 de ani a decis să se întoarcă acasă, în Portugalia, din considerente profesionale.

Ricardinho este pe primul loc în liga a doua portugheză

Ricardinho a semnat cu Lousitania Lourosa, o echipă din liga secundă portugheză, care anul trecut a terminat pe locul 12. Formația lui este o adevărată revelație în acest sezon, în care și-a propus promovarea.

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Lourosa este pe primul loc, cu 16 puncte, după șase etape, având cinci victorii și un egal. Iar Ricardinho, titular în toate meciurile, conduce în topul fundașilor dreapta din liga secundă, având cele mai bune calificative.

El este coleg de echipă cu un alt fotbalist care a jucat în SuperLigă, Guillherme Araujo, fost fundaș la Poli Iași și Petrolul. Acesta a fost mai mult rezervă în acest început de sezon, dar a reușit golul victoriei, în ultima etapă, cu Sporting Lisabona B.

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Ricardinho a decis să plece din România, deoarece vrea să-și întemeieze o familie. Într-un amplu interviu acordat presei portugheze, el a vorbit în termeni elogioși despre România și fotbalul românesc.

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A apreciat România și fotbalul românesc

„Știu că mulți portughezi au o altă părere decât a mea, dar toți cei care au jucat aici cu mine, chiar și doar ca adversari, ajung să gândească la fel ca mine: românii sunt foarte săritori.

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Dar sunt și ori totul, ori nimic, ori te plac, ori nu, nu se se prefac. Am fost foarte bine primit. La început, când învățam limba, am făcut multe greșeli gramaticale, așa cum este normal, dar colegii mei de echipă români au fost cei care m-au ajutat și m-au încurajat să învăț.

Chiar și când mergeam la restaurant sau la supermarket, oamenii încercau mereu să mă ajute. Mâncarea este mai mult sau mai puțin similară cu a noastră, nu mi s-a părut dificilă din acest punct de vedere. Au preparate tipice, le place foarte mult carnea de porc, dar tind mai mult spre mâncarea italiană, pizza, pastele și așa mai departe. Se mănâncă foarte bine”, a spus el într-un interviu în presa din țara natală, rubrica „În jurul lumii/Conversații la masa rotundă!”

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Anterior sosirii in România, consemnată în 2018, fotbalistul lusitan a jucat în țara natală, pentru Gil Vicente și Vilaverdense, având și șase apariții în prima ligă portugheză. El este un produs al clubului Gil Vicente, aflat acum pe locul 9 în prima ligă portugheză.

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