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Ilie Balaci ar fi împlinit astăzi 70 de ani. În locul unei aniversări, familia, foștii colegi și oamenii din cadrul clubului Universitatea Craiova s-au adunat marți la mormântul „Minunii Blonde”, într-o zi în care amintirile au devenit mai puternice decât trecerea timpului. O delegație a clubului oltean, în frunte cu Lorena Balaci și Sorin Cârțu, a mers la Cimitirul Sineasca și a depus o coroană la mormântul legendei Craiovei Maxima, iar apoi și-au adus aminte de câteva momente inedite cu marele Balaci.

Lorena Balaci, cu sufletul la tatăl ei! Amintirile care nu se sting pentru fiica marelui Ilie Balaci

Pentru oamenii care l-au cunoscut, , ci este prezent în poveștile Craiovei Maxima, în succesele clubului și în fiecare moment în care numele său este rostit cu dragoste. Pentru familie, însă, dorul are o altă dimensiune. Lorena Balaci a vorbit despre tatăl său și despre felul în care continuă să-l păstreze aproape, chiar și după opt ani de la dispariția sa. Fiica „Minunii Blonde” spune că fiecare zi vine cu alte amintiri și că tocmai momentele frumoase, unele dintre ele amuzante, o ajută să treacă mai ușor peste durere.

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„Pe mine în fiecare zi mă încearcă un milion de sentimente când vine vorba de tata. Efectiv nu-mi dau seama când au trecut atâția ani, pentru că nu există zi de la Dumnezeu să nu mă gândesc la el. Cred că-l păstrez viu, sau cel puțin așa îmi doresc să cred. Mă încearcă amintiri, că îl sunam dimineața, făceam amintiri. Era un om fantastic și e foarte frumos că-mi vin în minte multe momente amuzante, iar acest lucru mă face să trec mai ușor peste tot“, a declarat Lorena Balaci.

Lorena Balaci și-a imaginat cum ar fi fost tatăl său la 70 de ani

Una dintre cele mai emoționante imagini oferite de Lorena este cea a tatălui său la vârsta de 70 de ani. Fiica lui Ilie Balaci nu și-l poate imagina altfel decât așa cum a rămas în memoria tuturor: elegant, cu hainele de in, puloverul pe umeri, țigara și pletele în vânt. În același timp, Lorena a rememorat și ultimele momente din viața tatălui său și a explicat de ce, în ciuda tragediei, consideră că acesta a plecat într-un moment în care era fericit.

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„Acum, la 70 de ani, ar fi fost exclus să fie un boșorog. Ar fi fost la fel ca și nea Sorin, niște oameni care nu-și arată vârsta. Sunt convinsă că era cu aceleași cămăși de in vara, aceiași pantaloni de in sau blugi subțiri, cu eternul pulover pus pe umeri, cu țigarea și pletele în vânt.

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În momentul în care am aflat că-l resuscitează, următoarea mea întrebare a fost de cât timp. Mi-au zis că de 40 de minute, iar apoi am vrut să știu dacă i-au prins pulsul vreodată și am primit răspuns negativ. Evident că am realizat că e mort și în același timp mă rugam să nu-i mai apară pulsul, pentru că era evident că cerebral ar fi fost mort și nu mi-aș fi dorit ca tata să fi stat în pat și atât. De asta zic că a plecat exact când era cel mai frumos. Ca o ironie a sorții, era și cel mai fericit în perioada în care a plecat”, a mai spus fiica regretatului Ilie Balaci.

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Sorin Cârțu, cu gândul la Craiova Maxima și la colegii care au plecat

Pentru Sorin Cârțu, ziua în care Ilie Balaci ar fi împlinit 70 de ani nu poate fi una de sărbătoare. Este o zi în care golul lăsat de unul dintre cei mai importanți oameni din istoria Universității Craiova se simte din nou, poate mai apăsat ca oricând. Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima a mers la mormântul lui Ilie și a vorbit despre prietenul și colegul său, dar și despre generația care a făcut istorie în tricoul alb-albastru și care, încet, se reunește într-un alt loc.

„Ilie ar fi împlinit azi 70 de ani, ceea ce ar fi trebuit să fie o bucurie pentru el, pentru familie, nepoți. Până la urmă e o zi tristă, ne amintim de el la timpul trecut, deși mai tot timpul este în mintea noastră când suntem întrebați de Craiova Maxima. De când a murit, pentru noi a rămas un gol imens și e greu să fie acoperit, doar când apar succese la nivel de club, pentru că le legi cumva și ți-aduci aminte de prezența lui în acest club mare“, a punctat și Sorin Cârțu.

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La finalul discursului său, Sorin Cârțu a făcut o trimitere care a schimbat complet tonul momentului. și a fost înmormântat în aceeași perioadă: „Acum, de ziua lui, i-a mai venit un vecin, Nae Ungureanu. Cine știe ce o fi acolo, o fi ceva și în lumea celor drepți, să petreacă împreună. Când era ziua lui mai mereu ne petreceam împreună. Ceva mai sus sunt Ștefănescu și Crișan… deja sunt cam mulți.”

Lacrimi și emoții la mormântul „Minunii Blonde”

Lorena Balaci, mărturisire sfâșietoare la mormântul lui Ilie