A plecat gratis de la Rapid, iar acum e golgheter și impresionează la noua echipă

Giuleștenii au avut în ultimii ani mai mulți fotbaliști talentați în compartimentul ofensiv, însă nu toți au reușit să impresioneze, iar aventura lor în SuperLiga a fost de scurtă durată în consecință.

Florent Hasani, fost jucător la Rapid, golgheter în Turcia

Florent Hasani a ajuns la Rapid în luna ianuarie a anului 2024, de la KF Tirana, pentru 300.000 de euro, iar după un . Kosovarul nu a reușit să aibă evoluțiile așteptate și părea mai mereu că-și caută locul în teren, stingher, între coechipierii din atac. Totuși, mutarea în țara semilunei pare că îi priește de minune fotbalistului, care, după un start bun, a început să aibă prestații de-a dreptul excelente.

Concret, Hasani a prins 18 meciuri în partea a doua a stagiunii trecute, în care a reușit să marcheze de 8 ori și să ofere și o pasă decisivă. La un calcul simplu, asta înseamnă o contribuție la gol la fiecare două partide disputate. Totuși, startul actualului sezon este unul fulminant pentru kosovar. În primele 6 meciuri bifate de acesta, mijlocașul ofensiv are 6 goluri înscrise, plus o pasă decisivă. Așadar, contribuția sa este de peste un gol sau assist pe meci.

Fără strălucire în tricoul celor de la Rapid

Rapidiștii au avut două exemple excelente cu fotbaliști din Kosovo, care au confirmat și au plecat pe bani frumoși de la echipă: Albion Rrahmani și Ermal Krasniqi. Ambii au ajuns la Sparta Praga, iar în conturile clubului bucureștean au sosit în schimb peste 7 milioane de euro. Florent Hasani nu a reprezentat o poveste de succes precum cei doi compatrioți ai săi.

Acesta din urmă a bifat 31 de meciuri la Rapid, în care a marcat un singur gol, la care se adaugă și 3 pase decisive. Astfel rezultă o medie de un gol sau assist la aproape 8 meciuri jucate. Pus de multe ori să joace în banda dreaptă, ca extremă de picior schimbat, el fiind stângaci, Hasani nu a fost la nivelul dorit. Nici când i-a fost schimbat locul în teren și a fost pus să joace număr 10, în spatele atacantului, lucrurile nu s-au schimbat, iar despărțirea din iarna trecută a fost una care părea inevitabilă.