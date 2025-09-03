A prins transferul în ultima zi de mercato și a izbucnit în lacrimi când a ajuns la noua echipă: „Doar eu știu cât de greu a fost acolo”. Video

Manchester United a cheltuit nu mai puțin de 250 de milioane de euro în această vară doar pe transferuri. „Diavolii roșii” au punctat și la capitolul plecări, astfel că Alejandro Garnacho a ajuns la Chelsea, iar un jucător a plecat la Real Betis. Cel din urmă a izbucnit în lacrimi la momentul prezentării.

Antony, în lacrimi în momentul prezentării la Real Betis

, iar în momentul prezentării a fost extrem de emoționat. După 3 ani, jucătorul brazilian o părăsește pe Manchester United, club care a plătit 95 de milioane de euro în schimbul jucătorului.

La conferința de presă în care a fost prezentat, Antony a mărturisit că și-a dorit extrem de mult să vină la Betis , când a fost împrumutat. La final, jucătorul a izbucnit în lacrimi, asta dovedind că ceea ce a spus este total adevărat.

„Abia așteptam să trăiesc acest moment. A fost o lună foarte dificilă, peste 40 de zile la hotel, zile foarte grele, dar agentul meu și toți conducătorii clubului știau cât de mult îmi doream să revin la Betis. Sunt foarte fericit să fiu aici și acum pentru mai mult timp, cu multe lucruri de făcut, multe lucruri pentru care să luptăm.

„Manchester este acum trecut pentru mine! Doar eu și familia mea știm cât de greu a fost acolo”

Am ajuns la Manchester pe 14 iulie și de atunci am stat la hotel cu tatăl meu. A fost greu, dar, sincer, Manchester este acum trecut pentru mine. Sunt la Betis și sunt concentrat aici. Am spus foarte clar că prima mea opțiune era Betis. Era Betis sau Betis, nu exista altă opțiune. Doar eu și familia mea știm cât de greu a fost acolo (n.r – începe să plângă). Să mă antrenez separat… dar știam că acest moment incredibil va veni.

Mi-a fost teamă, dar am așteptat pentru că am avut multă credință. Este prima dată când trăiesc așa ceva. Soția mea era aici de patru sau cinci zile și îmi spunea `nu știu dacă te vei întoarce, dar eu deja rămân aici`.

În unele zile aveam oameni lângă casă, abia așteptam să fiu aici, este prima dată când trăiesc asta cu suporterii, așa că, atunci când voi îmbrăca tricoul, voi alerga pentru fiecare dintre ei”, a declarat Antony, conform .

25 de milioane de euro a plătit Real Betis pentru Antony +50% dintr-un viitor transfer