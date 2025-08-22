News

A plecat la cumpărături și în drum spre casă a fost atacat de urs. Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital. „Se vede urma de la gheară”

Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud a fost atacat de urs, într-un lan de porumb. Victima s-a trezit cu animalul în cale, în timp ce se întorcea de la cumpărături
Codrina Menţel
22.08.2025 | 19:26
Bărbat atacat de urs în bistrița-Năsăud. Foto: unsplash.com/ captură video stirileprotv.ro/ colaj Fanatik

Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud a fost atacat de urs, în timp ce se întorcea de la cumpărături. Bărbatul a ajuns la spital cu răni în mai multe zone ale corpului. De asemenea, acesta a fost zgâriat și pe față, însă este recunoscător că încă mai este în viață. Localnicii sunt speriați și nu se mai simt în siguranță.

Bărbat atacat de urs, în județul Bistrița-Năsăud

Victima, un bărbat în vârstă de 31 de ani, este din localitatea Jimbor. A mers la cumpărături în satul vecin, după care a decis să se întoarcă acasă. Dintr-un lan de porumb, ursul i-a ieșit în cale și l-a atacat. Acesta s-a ales cu răni, însă, din fericire, a scăpat cu viață. La două ore după incident, a mers la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

„A ieșit ursul din mălai, nu l-am văzut, era noapte, a ieșit în fața mea. Mi-a dat cu laba peste față, eram cu bagajele în spate, mi-a dat peste bagaj, o dată pe umăr”, a declarat bărbatul, conform stirileprotv.ro. În același timp, se bucură că a reușit să-i țină piept sălbăticiunii.

„Am strigat cât am putut de tare. Am la arcadă, la buză și pe spate am o urmă. Se vede urma de la gheară. Am avut noroc că nu m-a prins cu gura să mă muște și nu m-a doborât”, a mai spus acesta, conform sursei menționate. El a decis să se prezinte la spitalul din Bistrița la două ore după atac.

Localnicii sunt îngroziți

Acolo, medicii au declarat că avea mai multe răni, atât la față, cât și în alte zone ale corpului: „Prezenta multiple plăgi și excoriații la nivelul feței, umărului, hemitoracelui și brațului drept”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului. Între timp, localnicii sunt îngroziți și spun că le este teamă să mai iasă din case.

„A fost aici în fața casei, a venit prin mălai, a coborât în jos, a venit și s-a culcat în rumeguș. Mi-e frică să ies afară, latră câinii”, a declarat o femeie din zonă. „Umblă pe dealuri pe aici plin de urși, am și eu niște vaci, mi-a atacat un vițel”, a mărturisit altcineva, potrivit sursei menționate.

