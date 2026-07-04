Sport

A plecat la Cupa Mondială, dar nu a mai ajuns în SUA! Unde a fost găsit fanul englez de familia care l-a căutat cu disperare: „Total inconștient”

Un suporter englez și-a anunțat familia că pleacă la Boston pentru a fi prezent la un meci de la Cupa Mondială, dar nu a mai ajuns în SUA. Unde a fost găsit acesta după 10 zile în care rudele l-au căutat cu disperare.
Bogdan Mariș
04.07.2026 | 18:06
A plecat la Cupa Mondiala dar nu a mai ajuns in SUA Unde a fost gasit fanul englez de familia care la cautat cu disperare Total inconstient
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Un suporter englez a dorit să călătorească în SUA pentru a fi prezent la un meci de la Cupa Mondială, dar a rămas blocat la Barcelona.
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Michael Hewitt (65 de ani), un suporter al lui Leeds United și al naționalei Angliei, a plecat din țară pentru a fi prezent la meciul dintre echipa lui Thomas Tuchel și reprezentativa Ghanei, care s-a disputat pe 23 iunie la Foxborough (Massachusetts), în apropiere de Boston. Acesta a sosit la Barcelona, unde a avut o escală în drumul spre SUA, și a rămas blocat în orașul din Spania după ce și-a pierdut telefonul, pe care avea biletul și detaliile necesare pentru a călători.

Un fan englez a plecat la Cupa Mondială, dar a rămas blocat la Barcelona. Cum l-a găsit familia

Hewitt, poreclit „Little Mick”, a rămas astfel la Barcelona și a urmărit meciurile de la Cupa Mondială în barurile din orașul catalan. După ce și-a pierdut telefonul, acesta nu a mai avut acces la internet și astfel nu a mai vorbit cu cei din familie. Ultimul contact fusese pe 21 iunie, iar rudele au început să îl caute pe acesta, neavând nicio informație cu privire la situația sa.

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Ministerul de Externe al Marii Britanii și Interpol au lansat o investigație în acest caz, iar după 10 zile, Hewitt a fost găsit la hotel de Ambasada Marii Britanii din Spania, care a folosit plățile făcute cu cardul de suporterul englez. Partida la care acesta urma să fie prezent în SUA, Anglia – Ghana, s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar apoi echipa lui Thomas Tuchel a învins Panama cu 2-0 în faza grupelor și R.D. Congo cu 2-1 în 16-imi. În optimi, englezii vor întâlni țara gazdă Mexic.

Ce a declarat fratele lui Michael Hewitt după ce fanul englez a fost găsit la Barcelona

Gary, fratele lui Michael Hewitt, a reacționat în presa din SUA după ce fanul englez a fost găsit. „Și-a pierdut telefonul la scurt timp după ce a ajuns la Barcelona și nu știa numerele pe care le avea salvate. Nu s-a gândit să meargă la Ambasadă, deoarece încă avea pașaportul și banii, așadar nu a crezut că ar fi fost interesați.

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În schimb, pur și simplu s-a bucurat de Barcelona, ​​urmărind meciurile Angliei în baruri”, a spus acesta, care a subliniat faptul că Michael Hewitt era „total inconștient” cu privire la faptul că familia îl căuta. „Ca familie, ne doream un final rușinos de simplu, dar fericit, după acest episod teribil, și acum avem asta”, a transmis fratele suporterului englez.

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