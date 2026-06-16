„A plecat Olaru, singurul mijlocaș adevărat al FCSB. Chiar și peste Florin Tănase!”. Marcel Puscaș, editorial tăios la debutul în Fanatik

ADVERTISEMENT

Rar apuc să laud jucători români ai ultimilor 10-15 ani. Nu pe motiv că nu s-ar fi remarcat vreunul dintre ei, ci pentru simplul fapt că nivelul campionatului și al competițiilor internaționale în care sunt angrenate echipele românești este unul scăzut. Am ajuns la nivelul în care în țara orbilor, chiorul este împărat. Din păcate.

Marcel Pușcaș, editorial tăios după transferul lui Darius Olaru de la FCSB la Union St. Giloise

Pentru a vorbi despre valori în România fotbalistică trebuie obligatoriu să le comparăm, să le contrapunem cu posturi și vârste similare, cu performanțele țărilor, dacă nu din Top 5 campionate europene, măcar din cele clasate în a doua categorie, cum ar fi Belgia, Portugalia, Elveția, Danemarca, Turcia…

ADVERTISEMENT

În aceste condiții niciun fotbalist român nu se situează azi în top 500 european sau 1.000 mondial. Stiu, doare, dar acesta este adevărul.

Mutu și Chivu, ultimele valori internaționale ale fotbalului românesc

Ultimele două valori internaționale certe ale fotbalului românesc au fost Mutu și Chivu. De vreo 15 ani, de când cei doi au cam abandonat activitatea, nu mai producem nimic interesant pentru cluburile din Vest. Ba, mai mult, chiar se feresc în a se încurca cu români. Vrem, nu vrem, cam ăsta este adevărul.

Patronii noștri se joacă de-a sumele cu șase zerouri în cazul transferurilor dorite de ei, în multe situații nejustificat, uitând că piața, și doar piața, reglează atât zerourile cât și prima cifră din sumele solicitate. Mi se pare că de multe ori totul se întâmplă doar în mintea lor. Deh, de la dorință la putirință e cale lungă. În tot acest sistem haotic și deja parcă șablonizat, iată că FCSB-ul se mișcă pe o piață ce pare blocată pentru noi.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali conduce detașat topul transferurilor

Chiar dacă nu-și finalizează dorințele, de multe ori declarate în presă, Asta doar în ultimii 5 ani. Mai mișcă niscaiva transferuri și domnii Mihai Rotaru, puțin Dan Șucu și Neluțu Varga. Farul lui Hagi este în regres din acest punct de vedere și perspectivele clubului nu par a fi strălucite.

ADVERTISEMENT

Lovitura de dată recentă a realizat-o tot patronul FCSB. După lupte și vorbe mai mult sau mai puțin realiste, el a fost convins să-i de-a drumul din „lesă” lui Darius Olaru. Nu știu dacă a făcut-o comercial, pentru că afaceristul se gândea la suma de 5 milioane, cât era clauza din contract a lui Darius Olaru, sau emoțional, pe principiul „maurul și-a făcut datoria”.

ADVERTISEMENT

Dar aceste amănunte chiar nu mai contează. Cert este că medieșeanul se desparte de un club la care a evoluat 6 sezoane, o cifră importantă dacă ținem cont de capriciile și pretențiile patronului. Nu-i de colo să joci 225 de meciuri oficiale, să înscrii 63 de goluri, să oferi 45 de assisturi. Ba, mai mult, să reprezinți și România în 28 de partide.

Gigi Becali îl critica pe Olaru cu frâna de mână trasă

Ori de câte ori își critica public propriii jucători, parcă observam o frână în manifestările și analizele referitoare la doar doi oameni de-ai săi: Florin Tănase și Darius Olaru. Restul și-au furat-o cât cuprinde. Ce ne transmite frâna lui Becali? Grija de oamenii săi importanți, loiali, muncitori și cu o bună știință a jocului.

ADVERTISEMENT

Da, Darius Olaru și-a făcut datoria și față de FCSB, și față de patron și față de public! Și cum în România nu i se puteau realiza nici visurile financiare și nici cele de-a juca contra granzilor Europei, plecarea sa este binevenită atât pentru el, cât și pentru club, și chiar pentru echipa națională.

Ultimul beneficiu depinde de cât și cum va juca la noul său club. El trebuie să fie conștient că acest transfer trebuie să nu însemne un capăt de drum, ci doar un nou început. Va avea concurență belgieni, algerieni, suedezi, și senegalezi. Nu va mai interesa pe nimeni nici dacă joacă, nici dacă se văicărește după fiștece fault, nici dacă va comenta deciziile arbitrilor, nici dacă e titular și nici dacă e rezervă. Sunt convins că la vârsta de 28 de ani, Olaru știe în ce s-a băgat și care sunt așteptările de la el la noua echipă. Una peste tot ce are fotbalul românesc.

Darius Olaru, singurul mijlocaș adevărat al FCSB

În 6 ani la FCSB , Darius a decis meciuri interne și internaționale și a fost de neclintit din echipă. Am spus întotdeauna că el este singurul mijlocaș adevărat al FCSB-ului. De ce susțin acest lucru? Pentru că juca având un randament egal în orice poziție din linia mediană, în orice sistem de joc. Are capacitate de efort, e arțăgos, are capacitatea de-a nu ceda, are clarviziune, face bine și faza ofensivă și pe cea defensivă dacă i se cere, are curajul asumării șutului de la distanță și este un factor mobilizator pentru coechipieri.

Cu toate că patronul Gigi Becali poate fi mulțumit cu acest transfer în plan financiar, în celălalt plan, cel tehnic, se pare însă că și-a cumpărat o problemă. Chiar una mare.

Gigi Becali vinde, dar ce pune în loc la FCSB?

Cu cine îl va înlocui Gigi Becali pe Olaru la FCSB? Bănuiesc că atât patronul cât și suporterii și jucătorii vor să uite repede nefericitul ultim sezon. Golul lăsat de Olaru cu greu va putea fi umplut. Nu văd în România actuală vreun fotbalist care să-l poată înlocui, fie el străin sau român. Poate, știu eu, Biliboc de la CFR?

Din cei ce se regăsesc acum în lotul fostei campioane opțiunile ar fi Cissoti și Arad, dar nici ei nu au același profil. Unul joacă prea lateral, iar celălalt prea central. Au lipsă tocmai ce avea Olaru: versatilitatea. Peste Tănase, care are știința jocului și este foarte inteligent a mai trecut un an.

Prin eliminarea variantelor interne, modeste și scumpe, celor de la FCSB le rămân doar transferurile din străinătate. Secretul umplerii golului lăsat de Olaru prin transferul său în Belgia stă în mintea, ochiul și buzunarul lui Gigi, și poate în ochii, mintea și inspirația colaboratorilor săi. Vom trăi și vom vedea!