A plecat pentru câteva zile de acasă, iar când a revenit nu și-a mai recunoscut curtea. Ce a putut să îi facă un vecin

Un bărbat este șocat de modul în care un vecin i-a transformat curtea cât timp a fost plecat. Acesta a cerut sfatul și altor persoane care poate au mai trecut printr-o astfel de experiență.

Ce s-a întâmplat în curtea unui bărbat cât timp acesta a fost plecat de acasă

Într-o postare pe Reddit, un proprietar și-a exprimat frustrarea după ce un vecin i-a din fața casei în timp ce era plecat, fără să-i ceară permisiunea. Care a fost însă rezultatul?

Proprietarul a explicat că locuiește într-un duplex. Astfel, el împarte practic o grădină din fața casei, dar care este „clar delimitată pe mijloc”. În partea sa de grădină, utilizatorul Reddit spune că a plantat câteva plante aromatice și , busuioc și câteva gălbenele.

De cealaltă parte însă, vecinul său, care ar avea în jur de vreo 50 de ani, s-ar comporta ”de parcă ar conduce un muzeu botanic”. Și totuși ce s-a ales de curtea acestui bărbat cât timp a fost plecat de acasă?

Vecinul susține că a oferit doar o mână de ajutor

„Fără să întrebe, acest bărbat îmi tunde plantele în mod obișnuit. Adică, iese cu mănuși și foarfece, taie câteva tulpini. Uneori chiar replantează lucrurile care crede că ar „arăta mai bine”.

Când i-am cerut să înceteze, mi-a răspuns – foarte serios – „Doar te ajut să o întreții. Arăta puțin… haotic”. El s-a enervat: „Domnule. Este lavandă, nu junglă”, a spus bărbatul, conform .

Lucrurile au scăpat de sub control în momentul în care acesta a fost plecat câteva zile. Utilizatorul Reddit spune că în momentul în care a ajuns acasă a găsit „mici pietre decorative și un pitic de grădină la întâmplare” în partea lui de grădină. De asemenea, era vizibil faptul că cineva a ma schimbat câte ceva acolo.

Bărbatul a cerut și sfatul altor persoane

Având în vedere că vecinul i-a redecorat curtea cât timp a fost plecat, acesta a fost revoltat. Astfel, proprietarul cu pricina le-a cerut sfatul și altor persoane care poate au mai avut parte de astfel de experiențe.

„A avut cineva de-a face cu un vecin care se comportă de parcă lucrurile tale sunt ale lui și trebuie să le „repare”? Există o modalitate politicoasă de a spune „nu te atinge de plantele mele” fără a declanșa un război pasiv-agresiv?”, a fost întrebarea sa.

Nu a durat mult până când au început să apară și comentariile. Mai mulți oameni au împărtășit gândurile și sfaturile lor. Au fost persoane care i-au sugerat bărbatului să fie mai direct cu vecinul său.

Alți utilizatori în schimb i-au recomandat să îi urmeze comportamentul și să se ocupe și el de grădina acestuia. Au fost și persoane care i-au spus proprietarului să opteze pentru aspresoare cu senzori de mișcare pentru a-l ține departe pe vecin.