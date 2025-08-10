News

A plecat pentru câteva zile de acasă, iar când a revenit nu și-a mai recunoscut curtea. Ce a putut să îi facă un vecin

Un bărbat a fost plecat de acasă pentru câteva zile, iar în momentul în care s-a întors și și-a văzut curtea, a fost șocat. Ce s-a întâmplat?
Valentina Vladoi
10.08.2025 | 16:39
A plecat pentru cateva zile de acasa iar cand a revenit nu sia mai recunoscut curtea Ce a putut sa ii faca un vecin
Ce s-a întâmplat în curtea unui bărbat cât timp acesta a fost plecat de acasă. Sursă foto: Freepik, Mirror / colaj Fanatik

Un bărbat este șocat de modul în care un vecin i-a transformat curtea cât timp a fost plecat. Acesta a cerut sfatul și altor persoane care poate au mai trecut printr-o astfel de experiență.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat în curtea unui bărbat cât timp acesta a fost plecat de acasă

Într-o postare pe Reddit, un proprietar și-a exprimat frustrarea după ce un vecin i-a redecorat grădina din fața casei în timp ce era plecat, fără să-i ceară permisiunea. Care a fost însă rezultatul?

Proprietarul a explicat că locuiește într-un duplex. Astfel, el împarte practic o grădină din fața casei, dar care este „clar delimitată pe mijloc”. În partea sa de grădină, utilizatorul Reddit spune că a plantat câteva plante aromatice și flori precum lavandă, busuioc și câteva gălbenele.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte însă, vecinul său, care ar avea în jur de vreo 50 de ani, s-ar comporta ”de parcă ar conduce un muzeu botanic”. Și totuși ce s-a ales de curtea acestui bărbat cât timp a fost plecat de acasă?

Vecinul susține că a oferit doar o mână de ajutor

„Fără să întrebe, acest bărbat îmi tunde plantele în mod obișnuit. Adică, iese cu mănuși și foarfece, taie câteva tulpini. Uneori chiar replantează lucrurile care crede că ar „arăta mai bine”.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

Când i-am cerut să înceteze, mi-a răspuns – foarte serios – „Doar te ajut să o întreții. Arăta puțin… haotic”. El s-a enervat: „Domnule. Este lavandă, nu junglă”, a spus bărbatul, conform Mirror.

ADVERTISEMENT
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul:
Digisport.ro
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniște aici, are de toate"

Lucrurile au scăpat de sub control în momentul în care acesta a fost plecat câteva zile. Utilizatorul Reddit spune că în momentul în care a ajuns acasă a găsit „mici pietre decorative și un pitic de grădină la întâmplare” în partea lui de grădină. De asemenea, era vizibil faptul că cineva a ma schimbat câte ceva acolo.

ADVERTISEMENT

Bărbatul a cerut și sfatul altor persoane

Având în vedere că vecinul i-a redecorat curtea cât timp a fost plecat, acesta a fost revoltat. Astfel, proprietarul cu pricina le-a cerut sfatul și altor persoane care poate au mai avut parte de astfel de experiențe.

 „A avut cineva de-a face cu un vecin care se comportă de parcă lucrurile tale sunt ale lui și trebuie să le „repare”? Există o modalitate politicoasă de a spune „nu te atinge de plantele mele” fără a declanșa un război pasiv-agresiv?”, a fost întrebarea sa.

Nu a durat mult până când au început să apară și comentariile. Mai mulți oameni au împărtășit gândurile și sfaturile lor. Au fost persoane care i-au sugerat bărbatului să fie mai direct cu vecinul său.

Alți utilizatori în schimb i-au recomandat să îi urmeze comportamentul și să se ocupe și el de grădina acestuia. Au fost și persoane care i-au spus proprietarului să opteze pentru aspresoare cu senzori de mișcare pentru a-l ține departe pe vecin.

Românii, șocați de prețurile de pe aeroportul Otopeni. „Trei-patru dughene care vând o...
Fanatik
Românii, șocați de prețurile de pe aeroportul Otopeni. „Trei-patru dughene care vând o felie de pizza cu 11 Euro”
Țara în care zeci de mii de femei nu mai pot să muncească....
Fanatik
Țara în care zeci de mii de femei nu mai pot să muncească. Libertățile le-au fost retrase odată cu noua conducere
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82...
Fanatik
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de fapt, cutia
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!