A plouat cu bani în vestiar după ultima reușită a lui Laurențiu Reghecampf! Scene fabuloase chiar sub ochii antrenorului român. Foto

A plouat cu bani în vestiar după ultima reușită a lui Laurențiu Reghecampf! Scene fabuloase chiar sub ochii antrenorului român.

A plouat cu bani în vestiar după ce Laurențiu Reghecampf a reușit un rezultat mare la Al-Hilal Omdurman. Vicepreședintele clubului a sărbătorit alături de jucători.
Iulian Stoica
28.01.2026 | 10:00
A plouat cu bani in vestiar dupa ultima reusita a lui Laurentiu Reghecampf Scene fabuloase chiar sub ochii antrenorului roman
A plouat cu bani în vestiar după ultimul meci al lui Laurențiu Reghecampf. Sursă foto: Colaj Fanatik
Laurențiu Reghecampf a reușit un nou rezultat mare Liga Campionilor Africii. Deși Al-Hilal Omdurman se afla cu un jucător în minus pe teren, aceasta a reușit să remizeze cu Mamelodi, una dintre pretendentele la trofeu.

A plouat cu bani în vestiar după ultimul rezultat obținut de Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf este antrenorul echipei Al-Hilal Omdurman. Situația de la club nu este tocmai favorabilă, tehnicianul român și jucătorii neputând evolua în campionatul din Sudan din cauza protestelor civile.

În ciuda faptului că echipa nu evoluează în Sudan, situația financiară a clubului este stabilă. Acest lucru a fost demonstrat și după remiza cu Mamelodi, din Liga Campionilor Africii.

Mai exact, Mohamed Ibrahim Al-Aliqi, vicepreședintele clubului și unul dintre apropiații staff-ului tehnic și ai jucătorilor, a intrat în vestiar și le-a oferit echipa din banii săi.

Interesant este că mijlocașul Abdelrazig Omer a primit o atenție specială. Vicepreședintele Mohamed Ibrahim Al-Aliqi i-a oferit jucătorului de 32 de ani 200 de dolari în plus pentru că a reușit să marcheze ambele goluri împotriva echipei Mamelodi.

Mohamed Ibrahim Al-Aliqi
Mohamed Ibrahim Al-Aliqi, prime în vestiar la Al-Hilal Omdurman. Sursă foto: Facebook

Ce le-a spus Mohamed Ibrahim Al-Aliqi jucătorilor

La scurt timp după ce a oferit câte o primă de 300 de dolari jucătorilor, Mohamed Ibrahim Al-Aliqi i-a felicitat pe elevii pregătiți de Laurențiu Reghecampf.

„Ați jucat ca niște bărbați adevărați! Sunt mândru de voi. Aceasta e adevărata echipă a lui Al-Hilal. Avem nevoie de niște luptători, cum sunteți voi, de care să fie mândră toată țara!“, le-a transmis Al-Aliqi jucătorilor, conform sport.ro.

„Mă aștept să ne faceți o bucurie și mai mare în al doilea meci cu Mamelodi”, a mai spus vice-președintele. Al-Hilal Omdurman va disputa următorul meci „de acasă“ împotriva echipei Mamelodi Sundowns, pe teren neutru, la Benghazi, în Libia. Partida este programată vineri, de la ora 21:00.

