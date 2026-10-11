A primit bani de la fani după ce a apărat senzațional! Gest unic pentru românul din Israel. Video

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Poate cel mai uluitor moment din fotbal s-a petrecut în acest weekend și l-a avut în prim-plan pe un român. Portarul a avut o prestație fantastică la o întâlnire din Israel și a fost premiat cu bani de fani.

Un român din Israel a primit bani după un meci perfect în Israel

Modesta formație Bnei Sakhnin s-a deplasat pe terenul liderului Maccabi Tel Aviv, în etapa a 6-a a campionatului din Israel. Iar în poarta oaspeților s-a aflat Raul Bălbărău, jucător transferat în această vară de la Petrolul Ploiești.

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Într-o partidă în care gazdele au atacant în valuri, au avut o posesie de 78% și au tras nu mai puțin de 33 de șuturi la poartă, Bălbărău a fost de netrecut. Portarul român a făcut cel mai bun meci din acest sezon.

A avut cinci intervenții extraordinare și a închis perfect poarta în fața liderului din Israel, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. El a fost notat cu 8.0 de Sofascore, fiind considerat al doilea cel mai bun jucător de la Bnei Sakhnin, după căpitanul Maron Ghantous (8.1).

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La finalul jocului, Raul Bălbărău a mers să-i salute pe fanii care au făcut deplasarea pe Bloomfield Stadium și a avut parte de un moment neașteptat. Extrem de încântați de evoluția românului, suporterii i-au dat bani drept mulțumire. A fost vorba de 300 de shekeli (n.r. – aproximativ 80 de euro). Inițial, portarul nu a vrut să ia banii, dar la insistențele fanilor a făcut-o. Însă, imediat după ce s-a îndepărtat de peluză i-a dat unei persoane din staff.

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אין חבר נאמן כמו כסף מזומן https://t.co/VWlnppAAvV — Nir Tsadok (@NirTsadok)

Doi rapidiști, colegi cu portarul erou

La Bnei Sakhnin au mai ajuns doi jucători români în această vară. Este vorba de foștii jucători rapidiști Daniel Paraschiv și Antonio Sefer. Primul nu a impresionat în perioada petrecută sub formă de împrumut în Giulești și s-a întors la Real Oviedo. Însă, spaniolii nu l-au mai vrut și . În ceea ce-l privește pe Sefer, acesta a ajuns la Bnei Sakhnin sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la Maccabi Bnei Reineh, .

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În duelul cu Maccabi Tel Aviv, Antonio Sefer a rămas pe banca de rezerve, în timp ce Paraschiv a fost trimis pe teren în minutul 55 și a primit nota 6.8 pentru evoluția avută. În urma acestui rezultat de egalitate, echipa celor trei români ocupă locul 10 în clasament, cu 5 puncte, în timp ce Maccabi Tel Aviv este lider, cu 16 puncte.