A primit bani de la fani după ce a apărat senzațional! Gest unic pentru românul din Israel. Video

Poate cel mai uluitor moment din fotbal s-a petrecut în acest weekend și l-a avut în prim-plan pe un român. Portarul a avut o prestație fantastică la o întâlnire din Israel și a fost premiat cu bani de fani.
Modesta formație Bnei Sakhnin s-a deplasat pe terenul liderului Maccabi Tel Aviv, în etapa a 6-a a campionatului din Israel. Iar în poarta oaspeților s-a aflat Raul Bălbărău, jucător transferat în această vară de la Petrolul Ploiești.
Într-o partidă în care gazdele au atacant în valuri, au avut o posesie de 78% și au tras nu mai puțin de 33 de șuturi la poartă, Bălbărău a fost de netrecut. Portarul român a făcut cel mai bun meci din acest sezon.
A avut cinci intervenții extraordinare și a închis perfect poarta în fața liderului din Israel, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. El a fost notat cu 8.0 de Sofascore, fiind considerat al doilea cel mai bun jucător de la Bnei Sakhnin, după căpitanul Maron Ghantous (8.1).
La finalul jocului, Raul Bălbărău a mers să-i salute pe fanii care au făcut deplasarea pe Bloomfield Stadium și a avut parte de un moment neașteptat. Extrem de încântați de evoluția românului, suporterii i-au dat bani drept mulțumire. A fost vorba de 300 de shekeli (n.r. – aproximativ 80 de euro). Inițial, portarul nu a vrut să ia banii, dar la insistențele fanilor a făcut-o. Însă, imediat după ce s-a îndepărtat de peluză i-a dat unei persoane din staff.
אין חבר נאמן כמו כסף מזומן https://t.co/VWlnppAAvV
— Nir Tsadok (@NirTsadok) October 10, 2026
La Bnei Sakhnin au mai ajuns doi jucători români în această vară. Este vorba de foștii jucători rapidiști Daniel Paraschiv și Antonio Sefer. Primul nu a impresionat în perioada petrecută sub formă de împrumut în Giulești și s-a întors la Real Oviedo. Însă, spaniolii nu l-au mai vrut și l-au cedat definitiv în Israel. În ceea ce-l privește pe Sefer, acesta a ajuns la Bnei Sakhnin sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la Maccabi Bnei Reineh, formație retrogradată în liga a doua israeliană.
În duelul cu Maccabi Tel Aviv, Antonio Sefer a rămas pe banca de rezerve, în timp ce Paraschiv a fost trimis pe teren în minutul 55 și a primit nota 6.8 pentru evoluția avută. În urma acestui rezultat de egalitate, echipa celor trei români ocupă locul 10 în clasament, cu 5 puncte, în timp ce Maccabi Tel Aviv este lider, cu 16 puncte.