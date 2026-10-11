Sport

A primit bani de la fani după ce a apărat senzațional! Gest unic pentru românul din Israel. Video

Traian Terzian
11.10.2026 | 08:40
A primit bani de la fani dupa ce a aparat senzational Gest unic pentru romanul din Israel Video
ULTIMA ORĂ
Un portar român, premiat cu bani de fani după un meci în Israel. Sursă foto: colaj Fanatik
Un portar român a avut parte de un moment uluitor la finalul unei partide din Israel. A primit bani de la suporterii echipei după ce a reușit să nu primească gol.
ADVERTISEMENT

Poate cel mai uluitor moment din fotbal s-a petrecut în acest weekend și l-a avut în prim-plan pe un român. Portarul a avut o prestație fantastică la o întâlnire din Israel și a fost premiat cu bani de fani.

Un român din Israel a primit bani după un meci perfect în Israel

Modesta formație Bnei Sakhnin s-a deplasat pe terenul liderului Maccabi Tel Aviv, în etapa a 6-a a campionatului din Israel. Iar în poarta oaspeților s-a aflat Raul Bălbărău, jucător transferat în această vară de la Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT

Într-o partidă în care gazdele au atacant în valuri, au avut o posesie de 78% și au tras nu mai puțin de 33 de șuturi la poartă, Bălbărău a fost de netrecut. Portarul român a făcut cel mai bun meci din acest sezon.

A avut cinci intervenții extraordinare și a închis perfect poarta în fața liderului din Israel, astfel că partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. El a fost notat cu 8.0 de Sofascore, fiind considerat al doilea cel mai bun jucător de la Bnei Sakhnin, după căpitanul Maron Ghantous (8.1).

ADVERTISEMENT
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce...
Digi24.ro
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski

La finalul jocului, Raul Bălbărău a mers să-i salute pe fanii care au făcut deplasarea pe Bloomfield Stadium și a avut parte de un moment neașteptat. Extrem de încântați de evoluția  românului, suporterii i-au dat bani drept mulțumire. A fost vorba de 300 de shekeli (n.r. – aproximativ 80 de euro). Inițial, portarul nu a vrut să ia banii, dar la insistențele fanilor a făcut-o. Însă, imediat după ce s-a îndepărtat de peluză i-a dat unei persoane din staff.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare”...
Digisport.ro
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”

Doi rapidiști, colegi cu portarul erou

La Bnei Sakhnin au mai ajuns doi jucători români în această vară. Este vorba de foștii jucători rapidiști Daniel Paraschiv și Antonio Sefer. Primul nu a impresionat în perioada petrecută sub formă de împrumut în Giulești și s-a întors la Real Oviedo. Însă, spaniolii nu l-au mai vrut și l-au cedat definitiv în Israel. În ceea ce-l privește pe Sefer, acesta a ajuns la Bnei Sakhnin sub formă de împrumut până la finalul sezonului de la Maccabi Bnei Reineh, formație retrogradată în liga a doua israeliană.

ADVERTISEMENT

În duelul cu Maccabi Tel Aviv, Antonio Sefer a rămas pe banca de rezerve, în timp ce Paraschiv a fost trimis pe teren în minutul 55 și a primit nota 6.8 pentru evoluția avută. În urma acestui rezultat de egalitate, echipa celor trei români ocupă locul 10 în clasament, cu 5 puncte, în timp ce Maccabi Tel Aviv este lider, cu 16 puncte.

Romina Gingașu, revenire de senzație. La ce nu poate renunța soția lui Piero...
Fanatik
Romina Gingașu, revenire de senzație. La ce nu poate renunța soția lui Piero Ferrari
Lamine Yamal, precum Cristiano Ronaldo! Ce a dezvăluit Hansi Flick după Barcelona –...
Fanatik
Lamine Yamal, precum Cristiano Ronaldo! Ce a dezvăluit Hansi Flick după Barcelona – Getafe 3-0
Gigi Becali, nemilos cu Anghel și Edi Iordănescu după întâlnirea de pe Arena...
Fanatik
Gigi Becali, nemilos cu Anghel și Edi Iordănescu după întâlnirea de pe Arena Națională! „Trebuiau să vină ei la împărat”
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Giani Kiriță l-a lăsat mască pe Gică Hagi: 'N-am crezut că poți face...
iamsport.ro
Giani Kiriță l-a lăsat mască pe Gică Hagi: 'N-am crezut că poți face asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!