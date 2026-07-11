A primit interdicție în UE și a avut o perioadă grea, dar a reușit să se redescopere. Ce face sportiva considerată una dintre cele mai frumoase handbaliste sârbe

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În urmă cu peste un deceniu a primit interdicție în Uniunea Europeană și a avut o perioadă grea. Sportiva considerată una dintre cele mai frumoase handbaliste sârbe a reușit să iasă la liman, demonstrând că este foarte ambițioasă.

Cu ce se ocupă atleta care a primit interdicție în UE

Sara Garovic (31 ani) este una dintre cele mai atrăgătoare atlete din Serbia, unde a venit pe lume și s-a format în carieră. E cunoscută pentru faptul că o perioadă destul de lungă a avut probleme cu legea. În urmă cu 11 ani nu a mai avut voie să părăsească țara natală din cauza unei gestionări neglijente din partea clubului pentru care evolua.

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La acea vreme juca pentru Kozalin, care îi plătea salariul „la negru”. Pentru că nu avea un permis de muncă valabil și un manager care să o sfătuiască în acest sens nu a putut să aibă o carieră internațională. Din păcate, a fost nevoită să joace inclusiv accidentată și chiar a primit un tratament greșit ce i-a pus în pericol sănătatea.

După o scurtă ședere în Serbia, când se întoarcea în Polonia, a fost oprită pe aeroportul din Berlin. Astfel, permanentă de intrare în țările Uniunii Europene. Între timp vedeta s-a reinventat și s-a concentrat pe marea sa pasiune, handbalul, deși în copilărie adora fotbalul. Prin urmare, a continuat să joace.

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În momentul în care interdicția a expirat și-a luat revanșa. În sezonul 2022/2023 a semnat cu gigantul german de handbal Borussia Dortmund. Ulterior, Sara Garovic s-a întors pe meleagurile natale pentru a colabora cu Steaua Roșie Belgrad. Cu această formație a devenit campioană, contractul fiind semnat în urmă cu 2 ani și jumătate.

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O prezență incitantă în mediul online

De ani de zile se numără printre cele mai bune jucătoare sârbe, dar abia în 2025 a debutat pentru echipa națională de seniori într-o competiție majoră. În primul meci din Cupa Mondială, împotriva Uruguayului, Sara Garovic a marcat șase goluri. Așadar, evoluțiile la cluburile Avala și Vozdov, unde a început prima oară, au ajutat-o în carieră.

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Mai mult, este o prezență constantă pe social media, deși are puțin peste 32.000 de urmăritori. Pe contul de Instagram apare mereu în ipostaze provocatoare, mai ales în costum de baie. Cea mai recentă imaginea vine și cu un mesaj neașteptat. „Fund frumos”, scrie pe prosopul pe care stă sportiva. Ea apare îmbrăcată cu un costum de baie întreg care îi lasă la vedere formele apetisante.

Prin ce experiențe a trecut

După momente dificile care nu au ajutat-o deloc în dezvoltarea profesională, Sara Garovic a luat o pauză de la sport. Între timp a devenit mama unui băiat, pe nume Viktor, care în prezent are opt ani. A fost la un pas să ajungă la altar cu tatăl fiului său pe care l-a cerut în căsătorie în public, într-un mod surprinzător.

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Colegele de echipă au ieșit pe teren cu tricouri care aveau inscripția „Să te iubesc, e puțin spus”. Privind în urma sa superba brunetă susține că a fost un moment nebunesc pe care l-a pus pe seama tinereții. Bărbatul a spus „Da”, dar ulterior drumurile lor s-au despărțit. Gelozia a fost motivul pentru care au decis să se separe.

„Viața de părinte și maternitatea sunt cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat. M-au ridicat mult, dar este și greu, mai ales astăzi când toți suntem într-o continuă goană. A fost tinerețea, nebunie! În acel moment așa simțeam. A răspuns «da», dar mai târziu ne-am despărțit.

A urmat gelozia și sfârșitul. Acum nu aș mai repeta asta, aș lăsa pe alții să îngenuncheze”, a explicat din Serbia, Sara Garovic, conform publicației .