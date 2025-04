“A pus România la risc Victor Ponta cu decizia de inundare a satelor româneşti pentru a salva Belgradul?” Dezbatere încinsă la Testul Puterii

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a fost invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai pentru a discuta despre decizia recunoscută a lui Victor Ponta din 2014, aceea de a inunda satele românești pentru a salva Belgradul.

Victor Ponta, acuzat că a inundat sate românești pentru a salva Belgradul

Victor Ponta, fost prim-ministru al României și , a făcut o declarație care a stârnit un val de reacții în spațiul public. În podcast-ul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, fostul premier a spus că în 2014, în timpul unor inundații masive, a decis să sacrifice sate din România pentru a salva Belgradul.

„Mi-au dat-o (cetățenia n.r.) pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor (2014 n.r.), am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul. (…)Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…”, a declarat Victor Ponta.

În 2014, sudul țării a fost lovit de inundații. Mii de hectare de teren au fost acoperite de apă în județele Dolj și Teleorman. Peste 1.500 de hectare de culturi și pășuni au fost afectate în Bechet, Piscu Vechi, Desa și Cetate. ISU a intervenit pentru evacuarea oamenilor, iar portul Bechet a fost închis temporar.

Decizia pe care a luat-o fostul premier în anul 2014 nu a fost cunoscută până în prezent. Pe atunci, presa a scris despre inundațiile devastatoare, dar nu și despre ordinul direct pe care l-a dat fostul premier, acela de a salva Belgradul, în detrimentul localităților din România. Ulterior, Victor Ponta a postat pe Facebook un mesaj în care și-a apărat decizia de atunci.

„În România, din fericire, am luat, alături de specialişti, măsurile necesare, iar viaţa nici unui român nu a fost în pericol. Pagubele materiale minime au fost imediat reparate, iar despăgubirile au fost acordate. În acelaşi timp, România, ca un bun vecin, a ajutat ţările aflate în pericol. Un lider ia decizii rapide şi corecte – şi asta am făcut!”, se arată în mesajul postat de fostul premier și actual candidat la prezidențiale.

Reacția lui Mircea Fechet după declarațiile fostului prim-ministru

Ministrul Mediului a fost întrebat de Denise Rifai dacă o astfel de decizie luată de premier este una politică sau tehnică. Din propria experiență, mai ales în contextul inundațiilor de anul trecut din Galați, Mircea Fechet a explicat în ce fel se acționează în astfel de situații.

„În procesul de luare a deciziei, la sfârșit are și o componentă politică, sunt mulți oameni la masă, IGSU, Apele Române, Ministerul de Interne, Ministerul Mediului. Anul trecut la Galați am avut multe întâlniri, la Palatul Victoria, la minister. Chiar în acea noapte, la Galați, unde era și domnul prim-ministru, eram și eu, era și domnul Arafat.

Decizia se ia în baza informațiilor pe care și le dau specialiștii. Ele se referă la debite, la anumite riscuri. La sfârșit, decizia de a se acționa într-un anumit fel, are și o componentă politică. Eu dacă decid să acționez într-un anumit fel, cum a fost la Galați, unde am decis să rupem un dig tocmai pentru a proteja niște localități, niște sate.

Cineva trebuie să decidă. Nu știu cum s-au desfășurat lucrurile atunci, în 2014. Pot să văd spun cum s-au desfășurat în urmă cu aproape un an. Acolo au fost nenumărate astfel de întâlniri tehnice. Dar care se sfârșește cu o decizie politică. Specialistul îți dă informații până la un punct. Apoi trebuie să iei propriile decizii. De asta suntem politicieni, trebuie să plecăm acasă sau să mai stăm în funcție de deciziile pe care le luăm.

Decizia trebuie să aibă întotdeauna ca scop protejarea vieții oamenilor, protejarea gospodăriilor, protejarea localităților. Nici nu se pune problema ca în astfel de decizii să nu ai în vedere interesul național. Cred că decizia nu poate decât de acolo să pornească, de la interesul României”, a explicat Mircea Fechet la FANATIK.ro.

A fost sau nu decizia lui Ponta un act de trădare față de România?

, se pune problema unei încălcări a unui amendament din Constituție, acela de a nu pune în pericol siguranța națională și a poporului român.

„Nu știu ce calcul și-a făcut premierul atunci. Dacă am interpretat bine declarația dumnealui, a decis să salveze o parte a Serbiei, dar să inunde o parte a României. Cred că lucrurile pe care ne putem baza astăzi cu certitudine sunt declarațiile fostului premier. În ceea ce mă privește, m-am consultat și cu specialiști, m-am consultat și cu primul ministru și am luat împreună deciziile. Interesul statului este de a-ți proteja teritoriul național, de a-ți proteja populația.

Astea sunt chestiuni constituționale. Ele nu pot fi puse în discuție de niciun ministru, de niciun prim-ministru, de niciun funcționar din minister. Deciziile pe care le luăm nu pot fi decât în interesul statului român. Dacă, politic vorbind, cineva pune într-o balanță cât am putea pierde noi și ar putea să câștige alții, asta rămâne de văzut.

Se poate analiza în ce măsură decizia cabinetului de la vremea respectivă a fost una care să satisfacă interesul național, și în măsura în care nu a avut neapărat în vedere interesul național, ci interesul altui stat, se pune întrebarea dacă a fost un act de trădare, iar dacă a fost act de trădare, ne întrebăm dacă va mai trăda”, a mai declarat Mircea Fechet la Testul Puterii, emisiune ce poate fi vizionată și pe canalele oficiale de și Facebook ale FANATIK.ro.