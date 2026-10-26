A răbufnit după ce a aflat cine este favorit la câștigarea „Balonului de Aur”: „Va fi trofeul rușinii”

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Doar câteva ore ne mai despart de momentul adevărului, iar conform zvonurilor Kylian Mbappe este favorit la câștigarea „Balonului de Aur”. Francezul a făcut un sezon foarte bun, însă rezultatele sale sunt doar la nivel individual. Atacantul lui Real Madrid nu a câștigat niciun trofeu, iar Bertrand Latour, un jurnalist ce provine chiar din Franța, consideră această variantă drept una incorectă.

Jurnalistul francez nu concepe ca Mbappe să câștige „Balonul de Aur”

În teorie, favoriții la câștigarea celui mai râvnit trofeu individual din fotbalul mondial sunt Kylian Mbappe, Lamine Yamal și Harry Kane. Puștiul Barcelonei a avut un sezon bun, în care a câștigat trofee importante cu echipa, cum ar fi La Liga și Cupa Mondială cu Spania, Harry Kane a fost o mașinărie de goluri și a câștigat eventul cu Bayern, iar Kylian Mbappe a strălucit atât pentru Real Madrid, cât și pentru Franța, însă după ce se trage linie, atacantul „los blancos” nu a câștigat niciun trofeu.

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Ținând cont că jurnalistul francez Bertrand Latour este de părere că o eventuală victorie a lui Kylian Mbappe ar fi o adevărată rușine pentru fotbalul mondial și pentru acest trofeu: „Cu toții așteptați un singur lucru, ca Mbappe să câștige Balonul de Aur într-un an în care n-a câștigat nimic. Vă spun eu, ar fi un Balon de Aur rușinos.

Întâmplarea face că persoana care va înmâna trofeul este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, așa că sunt foarte liniștit. I-am spus: ‘Dacă i-l dai lui, va fi Balonul de Aur al rușinii’. Sper că jurnalistul francez (n.r – Vincent Garcia, redactorul-șef de la L’Équipe, care votează la Balonul de Aur) a judecat limpede”, a declarat Bertrand Latour, conform

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Kane, favoritul caselor de pariuri. Mbappe, favoritul din umbră

și este favorit clar pentru câștigarea trofeului, în ultimele ore pe internet s-a lansat un zvon conform căruia Kylian Mbappe va primi, în sfârșit, trofeul la care visează încă de când PSG plătea o sumă uriașă de 180.000.000 de euro în schimbul său. Chiar dacă vârful britanic a înscris mai multe goluri decât francezul, performanța sa de la Campionatul Mondial a fost una mai bună decât cea a lui Harry Kane. Atacantul lui Real Madrid a fost golgheterul competiției, cu 10 reușite, chiar dacă naționala sa a obținut doar poziția a patra la final. De asemenea, el a avut și 4 pase decisive. Kane, a cărui națională a câștigat „bronzul”, a reușit doar jumătate din aceste realizări la Campionatul Mondial, cu 6 goluri și un singur assist.