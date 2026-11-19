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Adrian Ilie (52 de ani) și Andrei Vochin s-au contrat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA pe subiectul nivelului fizic la care se află fotbaliștii de la echipa națională a României. Care a fost verdictul fostului mare atacant cu privire la acest aspect.

Adrian Ilie, concluzie dură despre nivelul fizic al „tricolorilor” după 1-2 în Bosnia

Cele mai bune partide ale României din campania de Liga Națiunilor au fost eșecul cu Suedia de la Stockholm (1-2) și (2-1), iar Andrei Vochin e de părere că acest lucru nu reprezintă o coincidență. „Meciul din Suedia și cel câștigat cu Polonia au ceva în comun, faptul că sunt primele meciuri de după o pauză. Echipa este cât de cât odihnită la primul meci”, a afirmat jurnalistul la FANATIK SUPERLIGA după Bosnia – România 2-1.

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Adrian Ilie a oferit un verdict dur cu privire la nivelul „tricolorilor”: „Iar o luăm cu odihna asta… Toți jucătorii sunt odihniți, că nu joacă la echipele de club! Pot juca 3 meciuri. Iar o luăm de la capăt?”. a oferit apoi explicația pentru prestațiile șterse ale naționalei din celelalte jocuri. „Adversarii au resurse în lot și faptul că joacă meci de meci la echipele lor îi ajută să continue și meciul 2 și meciul 3. Tu ți-o dai de la egal la egal cam în primul meci”, a spus acesta.

Replica lui Adrian Ilie nu s-a lăsat așteptată: „Eu nu am văzut așa ceva decât în România. Când joacă prea mult la echipele de club, sunt obosiți. Când nu joacă la echipele de club, tot nu pot să alerge. Eu jucam la 3 zile, nu știu să fi jucat altfel. Ce calitate aveam, că fugeam după minge?”.

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Cristi Balaj, dezvăluiri despre nivelul din Arabia

Cristi Balaj susține că fotbaliștii care evoluează în zona arabă au mari probleme din punct de vedere fizic. „Gică Hagi declară că trebuie să muncim mai mult. Ca să muncești mai mult, trebuie să poți. Și ca să poți, trebuie să muncești la echipa de club, ca să ai ritm, ca să ai repere. E important și unde muncești, nu vreau să vorbesc de numele jucătorilor, dar cei care vin din zona arabă nu au ritm. Eu știu cum se pregătesc, știu ce probleme am avut cu jucătorii care s-au întors după ce au jucat un an sau doi în zona arabă. Am avut nevoie de 6 luni, parcă veneau după o accidentare”, a spus fostul președinte de la CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA.

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