A răbufnit în direct după 19 ani când a fost întrebat dacă Dinamo a vândut calificarea cu Lazio: „Nu o să zic asta nici la masă cu prietenii!”

Fostul jucător al lui Dinamo a vorbit despre momentul fatidic din istoria "câinilor", ratarea calificării în grupele Champions League ce s-a petrecut după un meci pierdut contra celor de la Lazio.
Mihai Alecu
16.03.2026 | 07:15
Adrian Ropotan e convins că Dinamo a pierdut corect meciul cu Lazio
Adrian Ropotan, cel care a fost pe teren în dubla manșă dintre Dinamo și Lazio, nu e de acord cu cei care spun că partida retur a fost una cu un final prestabilit. Fostul mijlocaș e sută la sută convins că totul s-a jucat pe teren și nu au existat probleme din acest punct de vedere.

Adrian Ropotan nu crede în speculațiile apărute după meciul dintre Dinamo și Lazio

Ratarea calificării în Champions League, din 2007, încă îi bântuie pe dinamoviști, care și acum, la 19 ani de la returul jucat pe fostul Lia Manoliu, vorbesc despre cele întâmplate. Adrian Ropotan spune însă că totul s-a decis pe teren și nu a existat vreun jucător care să se dea la o parte.

„Cred că pot spune că într-un top al regretelor este pe primul plan. Nu cred că se aștepta nimeni să pierdem calificarea, într-un moment foarte bun al nostru, pe un joc bun, dar nu știu ce s-a întâmplat. Cred că acele discuții sunt tardive, inutile, eu niciodată nu o să bănuiesc și nu o să cred ceva pentru că am încredere în foștii colegi. Am fost și suntem caractere puternice, eu cred că nimeni nu s-ar fi vândut pentru nici măcar cât s-a vehiculat.

Niciodată. Nu m-am gândit nici măcar o secundă la acest aspect. Altă lume poate să zică ce vrea. Nici măcar 0,0001 la sută nu am simțit ceva dubios. Și niciodată nu o zic asta nici măcar la masă cu prietenii. În orice circumstanțe nu o să fiu de acord cu ceea ce s-a vehiculat”, a povestit Adrian Ropotan la FANATIK Dinamo.

Dubla dintre Dinamo și Lazio, momentul care putea schimba istoria pentru bucureșteni

Dinamo reușea să câștige în sezonul 2006-2007 titlul în România, iar formația alb-roșie a mers în preliminariile Champions League, acolo unde a dat de Lazio. Partida tur, din Italia, s-a terminat la egalitate, 1-1, asta după ce bucureștenii au avut la un moment dat chiar și 2 oameni în plus pe teren, însă duelul s-a încheiat în cele din urmă cu un singur jucător în plus pentru campioana României de la acest moment.

Returul s-a disputat pe Lia Manoliu, în fața a peste 50.000 de oameni, iar prima repriză a fost excelentă din partea elevilor lui Mircea Rednic. Florin Bratu a deschis scorul după o cursă extraordinară și totul părea că merge ideal. Totuși, imediat după pauză, Valentin Năstase a făcut penalty și italienii au egalat, prin Tommaso Rocchi, cel care câteva minute mai târziu reușea dubla. În cele din urmă Lazio s-a impus cu 3-1 la București, profitând de o cădere inexplicabilă a celor de la Dinamo în partea a doua, evoluție care a dus la discuții despre non-combat.

