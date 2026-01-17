Sport

A răbufnit în direct după Rapid – Metaloglobus 1-0: „Nu avem atacant! Nu avem nimic!”

Discurs extrem de dur în direct, imediat după Rapid - Metaloglobus 1-0! Antrenorul a răbufnit și nu a mai ținut cont de nimic
Gabriel-Alexandru Ioniță
17.01.2026 | 23:05
A rabufnit in direct dupa Rapid Metaloglobus 10 Nu avem atacant Nu avem nimic
ULTIMA ORĂ
Rapid și Metaloglobus s-au duelat în Giulești. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

La flash-interviul acordat la finalul meciului Rapid – Metaloglobus 1-0, Mihai Teja a vorbit despre lipsa opțiunilor pe poziția de atacant drept cea mai mare problemă pe care a avut-o în acest sezon, și pe care o are în continuare, la micuța echipă bucureșteană. El a apreciat că, în cazul în care nu i se va aduce un jucător pe acea poziție în viitorul apropiat, va fi foarte greu ca formația sa să mai poată emite pretenții în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Mihai Teja a răbufnit după Rapid – Metaloglobus 1-0

Discursul tehnicianului a fost din această perspectivă unul foarte dur. El a ținut să transmită că el este nevoit de fiecare dată să își asume la nivel public rezultatele slabe, întrucât cei din conducerea clubului nu obișnuiesc să iasă cu reacții în astfel de momente.

ADVERTISEMENT

„Rămânem cu amărăciunea înfrângerii, indiferent, același coșmar, joci bine, pierzi de fiecare dată, jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna. Nu avem forță în atac, nu avem atacanți. Huiban are 35 de ani și e mijlocaș. Ely Fernandes provine din mijlocaș, nu avem atacanți, jucăm cu 2 mijlocași în atac.

În ultimul sfert de oră am jucat cu 5 underi pe teren. Cred că trebuie să ne premieze pentru asta, să ne dea dublu, avem 7 underi, dar nu avem atacant.

ADVERTISEMENT
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
Digi24.ro
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american

Nu am forță în atac, nu ai cum să câștigi meciuri, asta e din păcate, am inventat și fundași centrali. Dacă sunt în fața dumneavoastră eu îmi asum tot ce se întâmplă, cine altcineva? Să întrebați conducerea, eu încerc, băieții încearcă, au atitudine, determinare.

ADVERTISEMENT
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a...
Digisport.ro
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”

Nu am ce să le cer, băieții ăștia nu au făcut maxim, au făcut mai mult, sunt băieți extraordinari, ei au promovat, chiar dacă suntem pe ultimul loc, îi felicit pentru parcurs.

Antrenorul lui Metaloglobus a dat detalii de culise din interiorul clubului

Nu negociem cu nimeni, nu știm niciun atacant, nu avem nimic pe listă, nu știu ce să zic. Am venit cu entuziasm, am arătat că vrem să câștigăm, chiar și după gol, dar nu e ușor să joci cu 5 underi, ești pe ultimul loc, e foarte greu, dacă nu înțelegem va fi foarte greu.

ADVERTISEMENT

I-am tot întrebat pe cei care au fost în teren, cum sunteți, am vrut să fac schimbările, apoi m-am gândit că e 0-0, meci echilibrat, nu știam cum intră copiii ăștia. Alex vine după 3-4 luni de accidentare, pe Ghimfuș nu-l știu, nu-l cunosc. Nu-mi dau seama la „underi” cum merge, poate nu am fost inspirat, nu știu.

Am făcut o eroare în apărare, și-a făcut Dobre preluarea. Eu vreau să-i felicit pe băieți pentru tot ce au jucat. Chiar dacă eu îi mai biciuiesc nu am ce să le reproșez, au valoare, se dăruiesc, pot juca în Liga 1. Dar echipa nu are forță”, a declarat Mihai Teja la flash-interviul acordat la finalul meciului Rapid – Metaloglobus 1-0. 

Alex Dobre a salvat-o din nou pe Rapid și a dat detalii din...
Fanatik
Alex Dobre a salvat-o din nou pe Rapid și a dat detalii din vestiar: „Am ținut un discurs!”
Maxim și Drăguș au încurcat-o pe Galatasaray! Cum s-au descurcat cei doi jucători...
Fanatik
Maxim și Drăguș au încurcat-o pe Galatasaray! Cum s-au descurcat cei doi jucători români
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Surprize uriașă: Gyor și Brest,...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 10. Surprize uriașă: Gyor și Brest, învinse pe teren propriu. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | Rivala din SuperLiga 'încearcă să îl deturneze' pe Moruțan din drumul...
iamsport.ro
BREAKING | Rivala din SuperLiga 'încearcă să îl deturneze' pe Moruțan din drumul spre Rapid: 'Așa am auzit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!