A răbufnit la adresa jucătorului lui Chivu după Inter – Juventus: „Cascador! Trebuie făcută o anchetă!”

ADVERTISEMENT

Partida dintre nu a fost una lipsită de controverse, iar cea mai importantă fază s-a petrecut în finalul primei părți când Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat de arbitrul Federico La Penna.

Se cere excluderea din arbitraj a lui Federico La Penna după Inter – Juventus

Faza a produs discuții aprinse și unul dintre cei mai importanți prezentatori din Italia, Ezio Greggio, a avut o reacție acidă și a cerut sancțiuni dure pentru arbitrul confruntării. De furia actorului nu a scăpat nici Alessandro Bastoni, cel care este acuzat de simulare la duelul cu Pierre Kalulu care a dus la eliminarea francezului.

ADVERTISEMENT

„Mare meci făcut de Juventus, o partidă distorsionată de un cunoscut cascador nerazzurri (n.r. referire la Bastoni, care a plonjat la faza eliminării lui Kalulu), un regulament și un arbitraj rușinos. Au fost multe greșeli, trebuie făcută o anchetă și expulzat acest arbitru”, a scris Ezio Greggio pe .

Laude pentru Inter după victoria cu Juventus

Greggio a avut și cuvinte frumoase la adresa Interului lui Cristi Chivu, despre care a spus că are un fotbal bun și va câștiga campionatul. De asemenea, impactul lui Luciano Spalletti, care a ajuns în cursul sezonului la Juventus, nu a fost nici el neglijat.

ADVERTISEMENT

„Mulțumită lui Spalletti, Juventus s-a schimbat în bine. Din păcate, arbitrajul contra nu s-a schimbat. Păcat, 11 contra 11 cu greu am fi pierdut. Locatelli a fost imens. Inter e o echipă grozavă, joacă bine și va câștiga campionatul”, a mai scris prezentatorul italian.

ADVERTISEMENT

Juventus rămâne cu 46 de puncte și este pe locul 4 în Serie A, în timp ce Inter conduce clasamentul cu 61 de puncte.

Ce a spus Chivu despre eliminarea lui Kalulu din meciul Inter – Juventus

Specialiștii din arbitraj din Italia au concluzionat că Federico La Penna a greșit când l-a eliminat pe Kalulu, . Românul spune că fundașul s-a expus prea mult și nu trebuia să o facă, recunoscând totodată că este un contact ușor cu Bastoni.

„E o atingere ușoară, dar cred că un jucător avertizat cu galben trebuie să fie mai atent în asemenea faze. La meciul cu Liverpool am fost bătuți dintr-un penalty controversat și am vorbit cu fundașul meu și i-am explicat că nu trebuia să se expună. Kalulu dacă știa că are un galben poate că trebuia să gestioneze altfel”, a spus Chivu.