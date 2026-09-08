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Internazionale Milano a început cum nu se putea mai rău partida din deplasarea de la Real Madrid. Gazdele au deschis scorul prin Mbappe în minutul 14, după ce Yann Bisseck a bâlbâit și pierdut o minge în apropierea careului. „Dictatorul” lui Real Madrid nu l-a iertat pe Martinez.

Inter Milano a început cum nu se putea mai prost meciul cu Real Madrid, 0-2 în nici 25 de minute

. Atunci, portarul lui Inter a „înghețat” în propriul careu și a rămas inexplicabil blocat cu mingea la picior, fiind deposedat de Valverde, care a făcut 2-0 și a rămas fără cuvinte.

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OH L’ENORME ERREUR ENCORE POUR LES ITALIENS !

Martinez se loupe et offre le but du 2-0 à Valverde qui a bien pressé dans ses pieds ! — RMC Sport (@RMCsport)

Prima repriză a fost un real dezastru pentru Inter doar dacă luăm în considerare cele două goluri înscrise de Real Madrid. Statistic, italienii au avut o posesie de 70% și 11 șuturi față de doar trei ale spaniolilor. Cu toate acestea, gafele lui Bisseck și Martinez i-au îngropat pe oaspeți.

Borja Valero, fost mijlocaș la Inter, în avertiza pe Cristi Chivu chiar înainte de meciul cu Real Madrid. Fotbalistul îi reamintea antrenorului român că va întâlni o echipă obișnuită cu presiunea, care nu iartă nicio eroare. Până acum se pare că a avut dreptate.

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Avertisment pentru Cristi Chivu înainte de meciul cu Real Madrid: spaniolii adoră să joace sub presiune

„Real Madrid este un club care nu se satură niciodată să câștige. Chiar și după trei Champions League consecutive, oamenii se supără dacă în anul următor nu aduci trofee.

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Presiunea de la Real? Face parte din ADN-ul lor. Inter, în schimb, a suferit foarte mulți ani și se bucură la maximum de succese”, a declarat Borja Valero pentru TMW.com.

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În istoria întâlnirilor dintre Real Madrid și Inter Milano, 13 la număr, Real Madrid a câștigat 7 întâlniri. O partidă s-a încheiat la egalitate și 5 meciuri au fost câștigate de Inter. Spaniolii au un golaveraj favorabil all time, 16-13.