Sport

Gestul lui Cristi Chivu, îngropat de propriii jucători contra lui Mourinho. Portarul lui Inter s-a făcut de râs. Video

Început dezastruos de meci pentru Inter Milano în deplasarea de la Real Madrid. Cristi Chivu a fost „trădat” în nici 20 de minute de doi dintre jucătorii săi de bază.
Flaviu Popa
08.09.2026 | 22:45
Gestul lui Cristi Chivu ingropat de propriii jucatori contra lui Mourinho Portarul lui Inter sa facut de ras Video
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Gafe impardonabile pentru Inter
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Internazionale Milano a început cum nu se putea mai rău partida din deplasarea de la Real Madrid. Gazdele au deschis scorul prin Mbappe în minutul 14, după ce Yann Bisseck a bâlbâit și pierdut o minge în apropierea careului. „Dictatorul” lui Real Madrid nu l-a iertat pe Martinez.

Inter Milano a început cum nu se putea mai prost meciul cu Real Madrid, 0-2 în nici 25 de minute

Același Martinez care a comis-o în minutul 23. Atunci, portarul lui Inter a „înghețat” în propriul careu și a rămas inexplicabil blocat cu mingea la picior, fiind deposedat de Valverde, care a făcut 2-0. Descumpănit, Cristi Chivu s-a așezat pe bancă și a rămas fără cuvinte. Golurile pot fi văzute aici. 

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Prima repriză a fost un real dezastru pentru Inter doar dacă luăm în considerare cele două goluri înscrise de Real Madrid. Statistic, italienii au avut o posesie de 70% și 11 șuturi față de doar trei ale spaniolilor. Cu toate acestea, gafele lui Bisseck  și Martinez i-au îngropat pe oaspeți.

Borja Valero, fost mijlocaș la Inter, în avertiza pe Cristi Chivu chiar înainte de meciul cu Real Madrid. Fotbalistul îi reamintea antrenorului român că va întâlni o echipă obișnuită cu presiunea, care nu iartă nicio eroare. Până acum se pare că a avut dreptate.

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Avertisment pentru Cristi Chivu înainte de meciul cu Real Madrid: spaniolii adoră să joace sub presiune

„Real Madrid este un club care nu se satură niciodată să câștige. Chiar și după trei Champions League consecutive, oamenii se supără dacă în anul următor nu aduci trofee.

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Presiunea de la Real? Face parte din ADN-ul lor. Inter, în schimb, a suferit foarte mulți ani și se bucură la maximum de succese”, a declarat Borja Valero pentru TMW.com.

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În istoria întâlnirilor dintre Real Madrid și Inter Milano, 13 la număr, Real Madrid a câștigat 7 întâlniri. O partidă s-a încheiat la egalitate și 5 meciuri au fost câștigate de Inter. Spaniolii au un golaveraj favorabil all time, 16-13.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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