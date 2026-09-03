A rămas şocat după suspendarea primită de la FRF în dosarul pariurilor ilegale: „E vorba de imaginea familiei. Merg până în pânzele albe”

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Comisia de Integritate a FRF a dictat . Fostul maseur, Bogdan Crăciun, antrenorul cu portarii, Mihai Toader şi portarul Cristian Nedelcovici au primit suspendări cuprinse între opt luni şi doi ani, iar amenzile sunt între 100.000 şi 200.000 de lei.

Mihai Toader, şocat de sancţiunea dictată de FRF: „O să merg până în pauzele albe”

Mihai Toader rupe tăcerea şi reacţionează pentru FANATIK după ce şi-a aflat pedeapsa. Fostul antrenor cu portarii al echipei s-a declarat şocat şi spune că va merge până în pânzele albe să îşi demonstreze nevinovăţia, spunând că nu ar fi pariat pentru nimic în lume:

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„Acum am aflat și eu și nu știu absolut nimic. Sunt șocat. Nici nu știu ce să vă spun. Am fost la comisii cu avocatul, eu am avut un cont de acum 15 ani și nu am nicio treabă cu pariurile. Habar n-am și chiar nu cunosc situația. Nimeni nu m-a contactat, eu am declarat acolo la comisii, am fost deschis.

Vă dați seama că sunt și băiatul lui Leo Toader și noi nu am avem cum să facem parte din această categorie. Nu știu ce se întâmplă acolo… Nici avocatul nu m-a sunat.

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Sunt la inceput de carieră și nu aș fi făcut așa ceva pentru nimic în lume. Am început de la zero. E vorba de imaginea familiei și o să merg până în pauzele albe ca să dovedesc că sunt nevinovat. (n.r. Faceți apel?) Da, o să vedem”, a spus Toader pentru FANATIK.

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Preşedintele lui Metaloglobus, reacţie după sancţiunile din scandal: „Le-am reziliat contractele imediat”

, a declarat pentru FANATIK că echipa le-a reziliat demult contractele celor trei oameni care au fost chemaţi la audieri la Comisia de Integritate a FRF şi care acum şi-au aflat pedepsele:

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„Maseurul a stat doar o lună la noi, iar celorlalţi doi le-am reziliat contractele imediat ce au fost chemați la comisii. Asta e tot ce pot spune pe această temă”, a spus Marius Burcă pentru FANATIK.