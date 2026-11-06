A răpus Dinamo și a lămurit plecarea de la FC Argeș! Bogdan Andone: ”Am avut oferte clare în vară”

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Fără victorie în campionat de aproape trei luni, FC Argeș a dat lovitura în partida cu Dinamo. Bogdan Andone (51 de ani) a explicat cum a reușit să blocheze liderul SuperLigii și de ce au apărut toate aceste dificultăți în acest sezon.

Bogdan Andone, prima reacție după FC Argeș – Dinamo 2-1

Imediat după încheierea , din etapa a 15-a a SuperLigii, tehnicianul formației piteștene a mărturisit că au fost două reprize total diferite, iar diferența a fost făcută de jucătorii săi de rezervă care au intrat cu un tonus foarte bun.

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”Au fost două reprize opuse. O primă repriză în care am stat foarte bine în teren, am blocat adversarul și am reușit să marcăm. Dinamo este cea mai bună echipă ca dinamică și asta s-a văzut în partea a doua. Au pus presiune și nu am mai reușit săi-i blocăm.

Am avut un plus de energie odată cu schimbările, am revenit în joc și Dumnezeu ne-a răsplătit cu golul din finalul jocului. Ultima victorie a fost împotriva Craiovei. În această perioadă lungă fără victorie am făcut meciuri bune, cifrele sunt mult mai bune ca sezonul trecut, dar diferența s-a făcut la atacanți, am suferit la acest capitol acum”, a declarat Bogdan Andone, la flash-interviu.

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De ce are FC Argeș un sezon mai modest

Antrenorul lui FC Argeș a vorbit din nou despre ofertele pe care le-a avut în vară și pe care le-a refuzat și a explicat faptul că al treilea sezon la o echipă este întotdeauna cel mai dificil. ”Victoria era importantă pentru club, pentru suporteri, pentru jucători și bineînțeles pentru mine, mai ales că e vorba de Dinamo, rivala de acum cinci ani cu retrogradarea. Am avut oferte clare în vară, FCSB și din primele trei din Cipru, dar am vorbit cu Dani Coman și .

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Întotdeauna al treilea sezon la o echipă este cel mai dificil. Jucătorii pe care îi am de doi ani sunt mai greu de capacitat, dar mi-am asumat acest lucru. Mă așteptam să vină și momente mai grele, dar doar împreună putem reuși.

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Înaintea jocului, arbitrul mi-a spus că pot sta cu geaca mov în prima repriză că linia noastră de apărare e în alb, dar în a doua să o dau joc pentru că Dinamo are echipament închis la culoare”, a spus Andone.

Explicații pentru tactica aleasă de FC Argeș

Mijlocașul spaniol Robert Sierra, autorul primului gol în meciul dintre FC Argeș și Dinamo, este extrem de încântat de victorie, mai ales că îi consideră pe ”roș-albi” cea mai bună echipă din campionat.

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”Mă simt extraordinar. Am trecut printr-o perioadă foarte grea. Am fost afectați emoțional și era important să câștigăm și să urcăm în clasament. Am văzut acolo un spațiu liber și m-am dus să urmăresc mingea. E un sentiment și mai frumos că am învins Dinamo, cea mai bună echipă din campionat la acest moment.

A fost greu, ne-am încurajat tot timpul, dar sperăm să mai urcăm în clasament. Când conduci ai ceva de pierdut și atunci trebuie să fii mai prudent. Ne-am propus ca pe final să apărăm rezultatul, nu de la început. Nu ne-a fost teamă, dar i-am lăsat pe ei să riște. Trebuie să continuăm să arătăm că ne-am schimbat”, a afirmat Sierra.

Mendy l-a analizat pe Stoinov

La rândul său, atacantul senegalez Mamadou Mendy, autorul golului care a adus victoria piteștenilor după o gafă a lui Nikita Stoinov, a mărturisit că l-a analizat pe fundașul dinamovist și a știut tot timpul ce are de făcut la faza în care a înscris.

”Mă simt bine. Mă bucur că am intrat în repriza a doua şi am încercat să dau tot ce pot. Merităm aceste trei puncte, am muncit mult. Totul este despre echipă, nu despre mine. Cred că am arătat că suntem o echipă bună.

Am fost pregătit să merg să atac fundașul lor, l-am analizat înainte de meci. El a încercat să dribleze, l-am dezechilibrat și am putut să merg să înscriu. Cred că vom fi mai puternici când toți jucătorii vor fi în plenitudinea forțelor”, a precizat Mendy.