„A răpus-o” pe FCSB de două ori în nouă zile: „Cea mai mare satisfacție!”

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Nu puțini sunt oamenii de fotbal din România care se pot mândri că o pot învinge pe FCSB de două ori în decurs de doar câteva zile. Un agent de jucători care are un rol uriaș în formarea loturilor a două formații din provincie, Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara, se află în această postură extrem de onorabilă.

Reacția lui Bogdan Apostu după ce formațiile create de el „au răpus-o” pe FCSB de două ori în nouă zile

FCSB a încheiat turul sezonului regular în afara locurilor de play-off. În etapa a 15-a din SuperLiga, echipa lui Laurențiu Reghecampf a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, cu nou-promovata Corvinul. Echipa din Hunedoara a marcat unicul gol al partidei în minutul 41, prin slovacul Andrej Fabry (29 de ani). Roș-albaștrii au alunecat până pe locul 8 în campionat, în timp ce ardelenii au urcat pe 7.

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Bogdan Apostu (44 de ani), omul care a contribuit la construcția echipei , a avut o intervenție la FANATIK SUPERLIGA în care a vorbit despre performanțele actuale ale formației din Hunedoara. Este cunoscut faptul că Apostu are o relație strânsă și cu o altă echipă care a trecut de FCSB, la finalul lunii octombrie, Gloria Bistrița, în Cupa României.

Impresarul mărturisește că această dublă victorie a formațiilor cu care colaborează, contra granzilor de la FCSB, reprezintă „cea mai mare satisfacție” pentru el din punct de vedere profesional. „(n.r. Cum e să bați FCSB-ul de două ori în nouă zile, fără gol primit? Și cu Bistrița, și cu Corvinul. Ai și tu cărămizile tale puse acolo la ambele succese) Satisfacția cea mai importantă pentru mine este cea personală sau profesională, care înseamnă mai mult decât orice sumă de bani. Sunt două echipe la care am adus jucătorii. În momentul în care am început să colaborez cu ele, nu erau departe de momentul actual. Și asta e, repet, cea mai mare satisfacție pentru mine.

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Vreau să spun că meritele nu sunt doar ale mele și aș fi ipocrit să-mi arog singur toate meritele, pentru că sunt echipe de oameni, atât în spatele Gloriei, cât și în spatele Corvinului, care muncesc zi de zi. Dar dacă vorbim strict despre jucători, așa este. Eu i-am adus pe toți și, repet, mă bucură foarte tare lucrul ăsta, pentru că sunt mulți jucători în care multă lume nu mai credea la un moment dat și care, iată, demonstrează că pot să facă față la un nivel înalt”.

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„Creatorul” Corvinului se aștepta ca trupa lui Maxim să bată pe FCSB: „Am nebunia asta”

În ciuda faptului că era o echipă solidă, cu jocuri bune în acest sezon, . În ceea ce-l privește, Bogdan Apostu surprinde și spune că era optimist de faptul că echipa din Hunedoara va învinge în București. „(n.r. Te așteptai să câștigați pe Arena Națională?) Personal mă așteptam. Am nebunia asta și am avut-o dintotdeauna”, spune impresarul. Apostu dezvăluie că și Florin Maxim (45 de ani) avea încredere că echipa sa poate pleca acasă cu toate cele 3 puncte din Capitală.

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„Dacă vorbim despre Corvinul, am un antrenor pe care îl reprezint, care e puțin mai nebun decât mine, în sensul bun al cuvântului. Chiar mi-a spus cu o seară înainte, am fost la el la hotel, stăteam cu el (n.r. Florin Maxim) de vorbă și mi-a spus că mâine câștigă. Mi-a zis: ‘Fratele meu, mâine (n.r. sâmbătă) câștigăm sută la sută’”, a mai puncta Apostu.

Are Corvinul față de play-off?

În urma rezultatului de pe Arena Națională, echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a căzut pe locul 8, cu 21 de puncte. Rivala lor, Corvinul, a urcat pe 7, cu 22 de puncte. Întrebat dacă o vede pe Corvinul intrând la final de sezon regular în play-off, același Bogdan Apostu și-a arătat optimismul.

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„Dacă va aduna la fel de multe puncte, dacă va continua pe aceeași linie, cu acest joc solid, are șanse… Inclusiv din punct de vedere al jocului prestat, Corvinul poate să fie o pretendentă la play-off. Mai sunt multe meciuri de jucat. Sunt echipe mari, importante, sub Corvinul în clasament. Vedem FCSB, CFR, chiar UTA. Va fi o luptă care se va duce până la final. Dar, da, dacă echipa din Hunedoara va continua să evolueze la fel, cred că are argumente să spere la play-off”, spune Apostu.