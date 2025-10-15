Sport

A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv

Un jucător de la FCSB are zilele numărate la FCSB după ce naționala țării sale a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026. Ce a spus Gigi Becali despre plecarea acestuia.
Marian Popovici, Traian Terzian
15.10.2025 | 13:29
A ratat calificarea la Mondial si e pe faras de la FCSB Reactia lui Gigi Becali Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul de la FCSB care a ratat calificarea la Mondial ar putea fi dat afară de Gigi Becali. Sursă foto: colaj Fanatik

Fundașul stânga David Kiki nu se mai află în grațiile patronului FCSB și sunt șanse mari ca el să părăsească formația ”roș-albastră” după ce reprezentativa Beninului nu s-a calificat la Cupa Mondială de anul viitor.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre David Kiki

Adus liber de contract de la Farul Constanța în vara anului 2024, David Kiki nu a impresionat în tricoul campioanei României. Gigi Becali a vrut să-l dea afară după doar 2 luni, însă jucătorul african a fost în cele din urmă păstrat în lot.

Fundașul stânga în vârstă de 31 de ani a evoluat doar în 5 partide din acest sezon, dar patronul FCSB a mărturisit în urmă cu 2 zile la FANATIK SUPERLIGAva mai rămâne la echipă, deoarece poate încasa o sumă importantă dacă acesta va merge la turneul final.

ADVERTISEMENT

Însă, reprezentativa Beninului a pierdut orice șansă de a merge la turneul final din vara viitoare și acest lucru ar putea să-i fie fatal. Gigi Becali a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că o decizie finală în privința fotbalistului va lua în pauza de iarnă.

”Nu s-a calificat Kiki, s-a calificat Ngezana. Nu îmi arde mie să vorbesc acum de Kiki. Nu știu ce o să fac. Are contract, vorbim la iarna și vedem. Nu îmi arde să vorbesc despre Kiki”, a spus Becali pentru FANATIK, cu privire la fundașul stânga al cărui contract expiră în iarna lui 2026.

ADVERTISEMENT
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui...
Digi24.ro
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern

Beninul lui Kiki a ratat Mondialul

Echipa națională a Beninului a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026. Formația lui David Kiki avea nevoie să nu piardă la mai mult de un gol diferență în partida din deplasare cu Nigeria pentru a prinde locul 2, care i-ar fi asigurat biletele pentru America.

ADVERTISEMENT
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului:...
Digisport.ro
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”

Fundașul stânga al campioanei FCSB a fost titular în jocul din ultima etapă a Grupei C a preliminariilor africane, însă Beninul a pierdut categoric întâlnirea. Nigeria s-a impus cu 4-0, a încheiat pe poziția secundă după Africa de Sud și a prins in extremis biletele pentru turneul final.

Câți bani ia Gigi Becali după ce Ngezana s-a calificat la Cupa Mondială

Patronul FCSB râde cu un ochi și plânge cu altul după încheierea preliminariilor din zona Africii pentru Cupei Mondiale din 2026. El a pierdut 600.000 de euro care ar fi venit de la FIFA dacă David Kiki ar fi mers la turneul final cu Benin.

ADVERTISEMENT

În schimb, Gigi Becali va încasa această sumă după ce fundașul Siyabonga Ngezana s-a calificat cu Africa de Sud la competiția de anul viitor. Selecționata ”Bafana Bafana” a terminat pe locul 1 în Grupa C, după victoria clară de pe teren propriu, scor 3-0 cu Rwanda, din ultima etapă a preliminariilor.

Becali ar putea primi și mai mulți bani de la FIFA, dar pentru asta ar trebui ca naționala României să se califice la Cupa Mondială. La ultima acțiune a ”tricolorilor”, selecționerul Mircea Lucescu a convocat nu mai puțin de 5 jucători de la FCSB.

3.60 e cota Betano la ”ambele echipe înscriu și peste 3.5 goluri” pentru Metaloglobus - FCSB
A murit primul gimnast din istorie care a primit nota 10. Mesajul lui...
Fanatik
A murit primul gimnast din istorie care a primit nota 10. Mesajul lui Vladimir Putin după decesul lui Aleksandr Dityatin, triplu campion olimpic
WTA Osaka 2025. Sorana Cîrstea, victorie impresionantă în optimi. Cu cine va juca...
Fanatik
WTA Osaka 2025. Sorana Cîrstea, victorie impresionantă în optimi. Cu cine va juca în sferturi și ce adversară de top va avea Jaqueline Cristian
Val de ironii după transferul din Superliga: „19 ani de când are buletin”
Fanatik
Val de ironii după transferul din Superliga: „19 ani de când are buletin”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Admirat la TV, ascundea un secret devastator. A apărut băut pe scenă și...
iamsport.ro
Admirat la TV, ascundea un secret devastator. A apărut băut pe scenă și a urmat dezastrul. Confesiunea tulburătoare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!