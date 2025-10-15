A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv

Fundașul stânga David Kiki nu se mai află în grațiile patronului FCSB și sunt șanse mari ca el să părăsească formația ”roș-albastră” după ce reprezentativa Beninului nu s-a calificat la Cupa Mondială de anul viitor.

Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre David Kiki

Adus liber de contract de la Farul Constanța în vara anului 2024, David Kiki nu a impresionat în tricoul campioanei României. Gigi Becali , însă jucătorul african a fost în cele din urmă păstrat în lot.

Fundașul stânga în vârstă de 31 de ani a evoluat doar în 5 partide din acest sezon, dar patronul FCSB a mărturisit în urmă cu 2 zile la FANATIK SUPERLIGA că , deoarece poate încasa o sumă importantă dacă acesta va merge la turneul final.

Însă, reprezentativa Beninului a pierdut orice șansă de a merge la turneul final din vara viitoare și acest lucru ar putea să-i fie fatal. Gigi Becali a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că o decizie finală în privința fotbalistului va lua în pauza de iarnă.

”Nu s-a calificat Kiki, s-a calificat Ngezana. Nu îmi arde mie să vorbesc acum de Kiki. Nu știu ce o să fac. Are contract, vorbim la iarna și vedem. Nu îmi arde să vorbesc despre Kiki”, a spus Becali pentru FANATIK, cu privire la fundașul stânga al cărui contract expiră în iarna lui 2026.

Beninul lui Kiki a ratat Mondialul

Echipa națională a Beninului a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026. Formația lui David Kiki avea nevoie să nu piardă la mai mult de un gol diferență în partida din deplasare cu Nigeria pentru a prinde locul 2, care i-ar fi asigurat biletele pentru America.

Fundașul stânga al campioanei FCSB a fost titular în jocul din ultima etapă a Grupei C a preliminariilor africane, însă . Nigeria s-a impus cu 4-0, a încheiat pe poziția secundă după Africa de Sud și a prins in extremis biletele pentru turneul final.

Câți bani ia Gigi Becali după ce Ngezana s-a calificat la Cupa Mondială

după încheierea preliminariilor din zona Africii pentru Cupei Mondiale din 2026. El a pierdut 600.000 de euro care ar fi venit de la FIFA dacă David Kiki ar fi mers la turneul final cu Benin.

În schimb, Gigi Becali va încasa această sumă după ce fundașul Siyabonga Ngezana s-a calificat cu Africa de Sud la competiția de anul viitor. Selecționata ”Bafana Bafana” a terminat pe locul 1 în Grupa C, după victoria clară de pe teren propriu, scor 3-0 cu Rwanda, din ultima etapă a preliminariilor.

Becali ar putea primi și mai mulți bani de la FIFA, dar pentru asta ar trebui ca naționala României să se califice la Cupa Mondială. La ultima acțiune a ”tricolorilor”, selecționerul Mircea Lucescu a convocat nu mai puțin de 5 jucători de la FCSB.