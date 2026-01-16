Sport

A reacționat imediat ce a aflat că doi tineri au încercat să-și vândă copilul pentru 10.000 de dolari: ”Mă doare atât de tare”

A transmis un mesaj după ce a descoperit că doi tineri au vrut să-și vândă bebelușul pentru suma de 10.000 de dolari. Vestea a întristat-o enorm de mult.
Alexa Serdan
16.01.2026 | 15:25
A reactionat imediat ce a aflat ca doi tineri au incercat sasi vanda copilul pentru 10000 de dolari Ma doare atat de tare
Ce a transmis când a aflat că un cuplu a vrut să-și vândă bebelușul. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Soția internaționalului ucrainean Yukhym Konoplya a reacționat imediat ce a aflat că doi tineri au încercat să-și vândă copilul. Cuplul solicitase 10.000 de dolari, partenera fotbalistului fiind uimită că se întâmplă astfel de situații.

Un cuplu a vrut să-și vândă copilul cu 10.000 de dolari

Anastasia Konoplya este o blondină frumoasă și o cunoscută creatoare de conținut din Ucraina. Influencerița este partenera de viață a lui Yukhym Konoplya, care evoluează pentru echipa de fotbal Șahtior Donețk.

Soția sportivului de 26 de ani a transmis un mesaj neașteptat. Tânăra nu a putut trece cu vederea faptul că războiul din țara sa natală este unul care îi face pe oameni să ia decizii necugetate. Recent, un cuplu a vrut să-și vândă copilul.

O femeie de 21 de ani și concubinul acesteia, de 38 de ani, au recurs la o faptă ieșită din comun. Cele două persoane care locuiesc în Mykolaiv au încercat să înstrăineze bebelușul care venise recent pe lume, pentru 10.000 de dolari.

La auzul acestei vești cutremurătoare partenera internaționalului ucrainean nu s-a mai abținut. Anastasia Konoplya a lăsat un mesaj pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de peste 20.000 de persoane.

A făcut o afirmație uimitoare pentru că este mamă

Anastasia Konoplya a decis să facă o afirmație în această direcție pentru că este mamă la rândul său. Are o fetiță cu care postează adesea imagini pe rețelele de socializare.

„Oamenii și-au pierdut complet mințile. Nu există nicio justificare pentru astfel de acțiuni… Mă doare atât de tare”, a scris soția lui Yukhym Konoplya, pe Instagram, citată de sport.ua.

„Copilul nu-și amintește de o jucărie nouă, dar își va aminti impresia călătoriei pentru tot restul vieții. Aceasta este o contribuție la dezvoltarea ei, percepția lumii și formarea ei ca personalitate în viitor.

Ca mamă este extrem de important pentru mine să-i ofer fiicei mele șansa de a vedea această lume în cele mai bune forme ale ei”, a scris vedeta, în dreptul unor imagini cu propriul său copil.

Yukhym Konoplya și Anastasia Konoplya formează un cuplu de mulți ani. Au ajuns în fața altarului în anul 2022. În altă ordine de idei, fundașul lateral este jucător de bază pentru Șahtior, după ce a fost împrumutat anterior la Desna, din februarie 2019 până în vara lui 2021.

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a sportivului se ridică la valoarea de 5 milioane de euro. A marcat două goluri în 26 de selecții, la naționala Ucrainei. De asemenea, a bifat două reușite și 4 assist-uri în 19 jocuri la Șahtior Donețk.

