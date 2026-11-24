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de un nou caz de trucare de meciuri, la proporții înalte. Daniel Salazar (25 de ani), ”actorul principal” al denaturării competiției și-a recunoscut fapta în fața ITIA, agenția anticorupție din tenis, iar oficialii i-au oferit o pedeapsă relativ blândă pentru faptele sale.

Jucătorul de tenis care a trucat meciuri și-a aflat pedeapsa

Sud-americanul a șocat lumea tenisului după ce a recunoscut că a cedat voit în timpul unui meci, pentru a obține câștiguri din pariurile sportive. Daniel Salazar ar fi pierdut, în mod intenționat, un game pe propriul său serviciu. Autodenunțul sportivului din Columbia a fost confirmat chiar de către : ”Daniel Salazar a acceptat o sancțiune pentru încălcarea regulilor anticorupție din tenis”.

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Jucătorul de tenis și-a recunoscut implicarea în plasarea a nu mai puțin de 138 de pariuri sportive, în ciuda faptului că și-a dat acordul, explicit, că acceptă să se delimiteze de jocurile de noroc. Sportivii de performanță nu au voie să se implice în pariuri sportive, chiar și în meciurile în care nu participă sau în alte ramuri sportive.

Daniel Salazar nu a anunțat, din timp, organismul anticorupție despre contactele sale din lumea pariurilor și, ulterior, și-a recunoscut fapta. ITIA a deschis o anchetă, iar , însă i-au oferit o pedeapsă blândă. Daniel Salazar va fi suspendat în următoarele 18 luni. Astfel, jucătorul de tenis din Columbia va putea reveni în circuitul profesionist de abia pe 10 mai 2028.

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Daniel Salazar a avut cel mai bun an din întreaga carieră

Sportivul sud-american a avut o creștere fulminantă în actualul sezon al ATP. Daniel Salazar a început anul 2026 pe locul 1010 în ierarhia mondială și a urcat peste 300 de poziții. În prezent, jucătorul din Santa Cruz de Tenerife se află la cea mai bună clasare din întreaga sa carieră, ocupând locul 648 în clasamentul ATP. Cum în următorul an și jumătate nu va putea participa, este de așteptat o prăbușire în ierarhie.

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Daniel Salazar nu a câștigat niciun turneu în acest an, dar are un bilanț pozitiv. Jucătorul de tenis a câștigat 31 de meciuri și a pierdut 27 în anul 2026. Cea mai bună performanță a sa a fost înregistrată la Bielsko-Biała, unde a pierdut finala, împotriva lui Marcel Zielinski (6-3, 3-6, 6-7). Premiul total obținut în acest an este de 13.915 dolari.