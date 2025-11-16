A refuzat naționala Bosniei ca să joace pentru România: „100% meciul trebuia oprit pentru scandări rasiste!”

ADVERTISEMENT

Aleksander Mitrovic, portarul de 22 de ani cu naționalitate bosniacă, evoluează în acest moment pentru Progresul Spartac, însă în trecut a mai fost pe la Șelimbăr, Dinamo și UTA. El a ales să reprezinte România la națională și a fost convocat de mai multe ori la loturile de juniori. El a ținut cu România în meciul de la Zenica și a avut mai multe remarci la adresa arbitrajului lui Michael Oliver.

Aleksander Mitrovic, scandalizat de incidentele de la Bosnia – România

Aleksander Mitrovic a urmărit Bosnia – România ca un adevărat român, deși el are și cetățenie bosniacă, iar tatăl și fratele său locuiesc în Bosnia & Herțegovina. Portarul de 22 de ani nu se aștepta ca „tricolorii” lui Mircea Lucescu să piardă șase puncte împotriva bosniacilor, mai ales că spera într-o revanșă pentru înfrângerea de la București.

Mitrovic nu este deloc de acord cu și crede că meciul ar fi trebuit tranșat din prima repriză, atunci când România a reușit să înscrie prin Daniel Bîrligea și a ratat alte mari ocazii prin Man și Mihăilă:

„Într-adevăr, am și cetățenie bosniacă, știu limba, merg de două ori pe an în vacanță acolo la tata și la fratele meu, dar am ținut mai mult cu România. Îmi pare rău că am pierdut de maniera asta. A fost un meci complicat, cum a fost și la București. Nu mă gândeam că vom pierde 6 puncte cu Bosnia. Chiar am fost la meci pe Arena Națională și meritam să câștigăm.

Am zis că acum la Zenica ne luăm revanșa și chiar am jucat bine în prima repriză, puteam să mai marcăm două goluri. Nu știu ce s-a întâmplat în repriza a doua. S-a rupt totul la eliminarea lui Drăguș. Bosnia a fost mai agresivă și în opinia mea s-a văzut și că și-au dorit mai mult să câștige. Trebuia să avem și un penalty, plus roșu atunci când i-a dat lui Marin cu cotul. Mi s-a părut foarte ciudat că nici măcar nu s-a dus la VAR să verifice.

S-a auzit și pe transmisia TV că ne-au făcut țigani și în toate felurile. Mi se pare foarte urât din partea lor și sincer chiar nu mă așteptam la așa ceva. Bine, e o problemă că Bosnia are o istorie ciudată și e împărțită în trei: bosniacii musulmani, bosniacii sârbi, cum sunt și eu, și bosniacii croați”, a declarat Aleksander Mitrovic pentru FANATIK.

Aleksander Mitrovic, fiul fostului fotbalist Slavisa Mitrovic, consideră că Bosnia – România trebuia oprit din cauza scandărilor rasiste

Aleksander Mitrovic s-a născut în perioada când tatăl său, Slavisa Mitrovic, era legitimat la FC Național București. El și-a încheiat cariera la Concordia Chiajna, iar în acest moment nu se mai află în țară, însă Aleksander a ales să rămână aici. El este de părere că meciul trebuia oprit în momentul când suporterii bosniacii au început să scandeze:

„Bosniacii sârbi ne considerăm de fapt sârbi și nici nu se pune problema ca noi să strigăm așa ceva. Probabil că partea asta din Bosnia din sud a strigat, adică musulmanii. E diferența de religie, care duce la rasismul ăsta pe care nu-l înțeleg nici eu. Meciul trebuia oprit 100%! Nici nu se pune problema. Arbitrul trebuia să se sesizeze, nici măcar să aștepte să vină Ianis Hagi sau ceilalți jucători ai României. Jocul trebuia oprit pentru rasism.

La noi, imediat cum s-a strigat ‘Serbia, Serbia’ la meciul cu Kosovo, a fost oprit meciul, am fost arătați cu degetul. Toți abia așteaptă când noi strigăm ceva prin tribune, iar alții strigă despre noi, sunt rasiști și nu se întâmplă absolut nimic. Și nici măcar nu e prima oară”, a mai spus Mitrovic

Fostul portar de la Dinamo și UTA putea să joace pentru naționala Bosniei

Aleksander Mitrovic recunoaște că atât el, cât și tatăl său, au avut discuții cu federația din Bosnia & Herțegovina pentru o posibilă convocare la loturile de juniori, însă portarul a ales să reprezinte România și nu regretă acest lucru:

„Din păcate, nu pot să mă bucur pentru victoria Bosniei. Eu am jucat pentru naționala României atâția ani la loturile de juniori și ultima oară am fost acum doi ani la U20 cu domnul Daniel Pancu. Mereu când vom juca cu Bosnia sau cu Serbia voi ține mai mult cu România. Aș fi putut să joc pentru ei, chiar au încercat, s-a vorbit, dar am vrut să joc pentru România. Cred că atunci când aveam 17 ani a venit propunerea. Se vorbise pentru naționala lor, m-a întrebat și tata dacă vreau să joc pentru Bosnia. Nu s-a pus problema și am zis clar că nu vreau.

Nu mă așteptam să fim primiți așa la Zenica și s-au auzit scandări încă dinainte să înceapă meciul. E foarte ciudată situația, nici nu știu cum să zic să nu fie urât. Și eu când merg în Bosnia văd destul de multe persoane de etnie rromă. E foarte ciudat că ei scandează așa ceva. Plus că m-am uitat la televizor și erau rromi care scandau chestia asta. Chiar e foarte amuzant și trist în același timp”, a dezvăluit fostul portar al lui UTA pentru FANATIK.

Aleksander Mitrovic, portarul bosniaco-român, discurs dur la adresa FIFA și UEFA

Aleksander Mitrovic nu regretă despărțirea de UTA, unde a apărat destul de puțin, și dezvăluie că va lua o decizie în această iarnă cu privire la viitorul său. În legătură cu meciul de aseară, portarul Progresului Spartac și nu exclude chiar să accepte o ofertă din campionatul intern bosniac:

Eu acum sunt la Progresul Spartac și voi vedea ce fac din iarnă. Nu regret despărțirea de UTA pentru că nu jucam. În Bosnia nu știu dacă m-aș duce. M-ar ajuta pentru că am cetățenie și știu limba. Ar fi mai ușor să joc și nu e un nivel chiar așa de slab. S-a văzut asta că au jucători foarte buni, care joacă la echipe mai bune ca noi.

Nu vorbesc de ce au făcut suporterii, dar mie îmi place așa de ei, ca echipă. Jucătorii Bosniei mi-au plăcut foarte mult. Au jucat mult mai bine ca la București. România are probleme cu echipele mai agresive. Dacă Mihăilă și Man marcau în prima repriză poate era altul rezultatul. Am avut și ghinion. Din păcate, FIFA și UEFA ne execută când scandăm ceva și alții nu pățesc absolut nimic”, a conchis Mitrovic.