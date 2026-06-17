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A refuzat-o pe Rapid și a semnat cu FCSB. Mihai Stoica dezvăluie culisele revenirii spectaculoase: „Am insistat enorm”

Mihai Stoica a spus totul despre cum l-a convins pe unul dintre cei mai importanți oameni să revină la FCSB, în dauna negocierilor purtate cu rivala Rapid.
Mihai Dragomir
17.06.2026 | 12:15
A refuzato pe Rapid si a semnat cu FCSB Mihai Stoica dezvaluie culisele revenirii spectaculoase Am insistat enorm
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Mihai Stoica a dezvăluit cum s-a produs cea mai importantă revenire de la FCSB. Sursa Foto: Sport Pictures.
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Thomas Neubert, omul plecat de la FCSB după numirea lui Mirel Rădoi, s-a întors la echipa roș-albastră. Mihai Stoica a vorbit despre cum a reușit să îl facă pe preparatorul fizic să revină la clubul de unde plecase și unde avusese rezultate în trecut. Ce a spus despre rivala Rapid, cu care neamțul negociase deja.

Mihai Stoica a spus cum l-a convins pe Thomas Neubert să revină la FCSB

Venirea lui Mirel Rădoi la FCSB în primăvara acestui an a produs schimbări majore în staff-ul bucureștenilor, Thomas Neubert fiind înlăturat. La 3 luni după  acel moment, neamțul în vârstă de 57 de ani a revenit la formația „roș-albastră”, deși negociase între timp cu rivala Rapid. Mihai Stoica a oferit toate detaliile despre cum a reușit să reia colaborarea cu preparatorul fizic. (n.r. A fost greu greu să îl convingeţi pe Neubert să revină?) Da. (n.r. Ştiaţi că a negociat şi cu Rapid?) Ştiam. Am aflat după ce m-am dus la el să încerc să îl conving. Cumva eu am fost foarte corect cu el când a plecat.

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I-am spus că pe Alin şi pe Filip îi ţin. Dar mie îmi e ruşine să îţi spun ţie să te ocupi de academie, că nu eşti pentru nivelul ăsta. Da, a fost cam complicat. Ştiţi foarte bine povestea noastră. El a venit în 2012 cu Reghecampf. A plecat cu Reghe în 2014, s-a întors cu Reghe în 2016 şi a plecat după câteva luni, deşi avea o clauză. Până la urmă ne-am judecat. Dar eu am trecut peste toate chestiile astea şi l-am rugat să se întoarcă chiar şi fără Reghe. Pentru că am avut foarte mare încredere în el ca profesionist. Pentru mine se terminaseră preparatorii cu Neubert”, a spus inițial Mihai Stoica.

Ce salariu va avea Thomas Neubert la FCSB

La precedenta prelungire de contract cu FCSB, semnată de Thomas Neubert în primăvara anului 2023 și care ar fi fost valabilă până în iunie 2026, neamțul acceptase să fie remunerat cu 10.000 de euro. Mihai Stoica a spus că el va lucra pe același salariu ca înainte și că Neubert nu are nicio problemă de ordin financiar, câștigând și din propria sa afacere.

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„(n.r. S-a întors pe salariu mai mare?) Nu, pe acelaşi salariu. Nu era problemă de salariu. Are şi afacerea lui, o să poată să facă ambele pentru că o să gândim să facă şi asta, dar am insistat enorm la el. Până la urmă mă bucur că s-a întors, pentru mine e o mare victorie. Nu că nu s-a dus la Rapid, că nu aia era problema. Că s-a întors la noi”, a mai spus Mihai Stoica la Prima Sport 1.

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  • 8 este numărul antrenorilor cu care Thomas Neubert a colaborat la FCSB, urmând ca Eugen Baciu să fie al 9-lea (Laurențiu Reghecampf x2, Mihai Pintilii, Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leonard Strizu, Nicolae Dică, Toni Petrea și Elias Charalambous)
  • 9 este numărul cluburilor pentru care a lucrat (Kaiserslautern, Gloria Bistrița, Concordia Chiajna, FCSB x3, Al-Hilal, Pandurii Târgu-Jiu, Litex Lovech, CSKA-Sofia și Al-Wasl)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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