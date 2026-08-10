Sport

A refuzat să joace pentru a forța transferul la PSG?! Scandal de proporții înainte de mutarea carierei

Scandal uriaș înaintea unui transfer de zeci de milioane de euro. Fotbalistul a fost acuzat că a refuzat să joace. Jucătorul și agentul au reacționat.
Alex Bodnariu
10.08.2026 | 07:15
A refuzat sa joace pentru a forta transferul la PSG Scandal de proportii inainte de mutarea carierei
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Scandal uriaș în jurul lui Mika Godts! Ar fi refuzat să joace înaintea unui transfer de 50 de milioane de euro
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Mika Godts, atacantul celor de la Ajax, este implicat într-un adevărat scandal în Olanda. Fotbalistul de 21 de ani este dorit insistent de PSG și, deși era anunțat titular în ultimul meci din campionat, nu a luat startul în jocul cu PEC Zwolle. În presa batavă a apărut informația că acesta i-ar fi spus antrenorului că nu vrea să joace.

Scandal uriaș în jurul lui Mika Godts! Ar fi refuzat să joace înaintea unui transfer de 50 de milioane de euro

Mika Godts este aproape de un transfer spectaculos la PSG. Extrema belgiană de 21 de ani este dorită de campioana Franței, iar negocierile dintre cluburi au început deja. PSG ar fi făcut o primă ofertă de aproximativ 40 de milioane de euro, refuzată de Ajax. Francezii pregătesc însă o nouă propunere, care ar putea ajunge la 50-55 de milioane de euro.

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Situația lui Godts a provocat agitație înaintea meciului dintre Ajax și PEC Zwolle. Belgianul fusese anunțat titular, dar a ieșit din echipă după încălzire. Imediat au apărut informații și speculații potrivit cărora fotbalistul nu ar fi vrut să joace din cauza negocierilor cu PSG.

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Godts a negat însă categoric această variantă. Fotbalistul a explicat că simțise un disconfort încă de la antrenamentul de sâmbătă. După încălzire, el și staff-ul tehnic au decis că ar fi prea riscant să înceapă partida. Belgianul a intrat până la urmă de pe bancă și a jucat aproximativ o jumătate de oră.

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Jucătorul lui Ajax a ținut să precizeze că nu a fost vorba despre un refuz de a juca. Godts a spus că este profesionist și că va continua să evolueze pentru formația din Amsterdam atât timp cât transferul nu este finalizat.

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În același timp, Godts nu a ascuns interesul celor de la PSG. Extrema a confirmat că există discuții pentru transfer. El susține însă că lasă negocierile în seama agentului și că încearcă să rămână concentrat asupra meciurilor lui Ajax. Contractul său cu formația olandeză este valabil până în vara lui 2029.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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