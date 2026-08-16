A refuzat transferul la FCSB, iar acum este rezervă de lux: „Înțelege foarte bine ce a făcut greșit”

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Mijlocașul kosovar Lindon Emerllahu, fost jucător la CFR Cluj, trece printr-o perioadă complicată la Polissya Zhytomyr. Fotbalistul dorit de FCSB în ultimele două ferestre de transferuri nu mai este văzut ca un om de bază la formația ucraineană, iar în ultimele patru dueluri a fost de trei ori rezervă. A fost titular un singur meci, iar atunci a fost înlocuit la pauză.

Probleme pentru Emerllahu în Ucraina

Tehnicianul celor de la Polissya, fostul internațional ucrainean Ruslan Rotan, a transmis că are în continuare încredere în abilitățile lui Lindon Emerllahu, dar nu neagă faptul că fotbalistul kosovar traversează o perioadă nefastă. În același timp, lasă de înțeles că Lindon a făcut greșit anumite lucruri în trecut, dar procesul de corectare este unul de durată.

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„Cred că este un proces normal pentru un fotbalist. Toți trec prin perioade în care lucrurile nu funcționează, iar Lindon se află acum într-o astfel de perioadă. Dar îl vom ajuta. Suntem aici nu ca să-l criticăm pentru asta. Vom trece împreună peste acest moment și sunt sigur că, după o perioadă, va reveni la același Lindon pe care l-am văzut la început, după transfer. Cel mai important este ca Lindon să se înțeleagă pe el însuși. Văd că la antrenamente este implicat, iar acum se pregătește bine.

Această perioadă va trece în doar două săptămâni sau poate chiar mai repede, dacă va continua să se antreneze în același spirit și să dea totul. Totul ține de mentalitatea lui și de propria stare de spirit. Cred că înțelege foarte bine ce a făcut greșit. Și noi înțelegem acest lucru și îl vom ajuta împreună. Lindon va ajunge, în cele din urmă, jucătorul pe care l-am văzut cu toții”, a declarat Ruslan Rotan, conform .

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FCSB a încercat să-l transfere de două ori

Lindon Emerllahu s-a transferat la Polissya în ianuarie 2026, după ce clubul ucrainean le-a plătit celor de la CFR Cluj 1.500.000 de euro. A fost prima dată când , dar Polissya s-a dovedit mai convingătoare.

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Mijlocașul a fost titularizat imediat, a marcat un gol, a oferit o pasă decisivă și era foarte apreciat. În startul noului sezon, lucrurile s-au schimbat, iar Emerllahu nu mai face parte dintre titulari. Semne erau încă din finalul sezonul trecut.

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Președintele CA de la FCSB, Mihai Stoica, a recunoscut că la echipă, dar fără succes.

„L-am rugat pe Cernat să vorbească în Ucraina pentru că am văzut că nu face o figură extraordinară acolo, dacă putem să-l aducem noi pe Emerllahu, dar i s-a spus că este un jucător de bază și nu se pune problema. Chiar săptămâna asta am încercat”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK, în luna iunie.