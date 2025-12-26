Sport

A renăscut la revenirea în SuperLiga! Cine e cel mai eficient fotbalist din campionatul intern

Atacantul revenit în vară din Arabia Saudită a devenit cel mai bun marcator al echipei din SuperLiga care anul trecut a dat golgheterul campionatului intern
Catalin Oprea
26.12.2025 | 09:54
ANALIZĂ FANATIK
Andrei Cordea este cel mai eficient fotbalist din SuperLiga. Sursă foto: Hepta.ro
Revenirea lui Andrei Cordea (26 ani) în Superliga României a fost o mutare inspirată făcută de CFR Cluj, care a ieșit din tiparul repatrierilor obișnuite ale internaționalilor români, care nu au avut efectul scontat. Fostul fcsb-ist a renăscut în Gruia, după ce părea să se pierde în liga secundă saudită.

Andrei Cordea a marcat un gol la fiecare 94 de minute

După 21 de etape scurse din actualul sezon, Cordea este cel mai eficient fotbalist din competiție. A marcat de 8 ori în 15 meciuri jucate, în care a bifat doar 752 de minute. Practic, el a punctat la fiecare 94 de minute.

Cordea a venit la finalul lunii iulie și a intrat mai greu în angrenajul echipei pregătite atunci de Dan Petrescu. Din cele 15 meciuri jucate în total, el a fost titular doar de 11 ori. Și doar de două ori a fost integralist.

Golurile lui Cordea au venit în contextul în care, el are o medie de numai 28,9 atingeri de minge pe meci, potrivit cifrelor de pe superliga.ro. Cu mult sub fotbaliștii alături de care concurează la titlul de golgheter al Superligii. Momentan, Alex Dobre și Jovo Lukic, care au punctat de 11 ori.

A jucat doi ani în Arabia Saudită

Format la nivel de juniori la Cluj-Napoca, la Școala de Fotbal Ardealul, Andrei a impresionat în perioada junioratului, lucru care i-a adus transferul în Italia, la Novara FC, echipă la care și-a început cariera de jucător profesionist.

El a mai evoluat în România pentru FC Hermannstadt, Academica Clinceni și FCSB, unde a reușit să debuteze și în fotbalul european, în UEFA Conference League. Ulterior, acesta s-a transferat în Arabia Saudită, la Al Tai, unde a evoluat constant în ultimele două sezoane, la o echipă mica din fotbalul saudit.

La nivel de echipă națională, Andrei a bifat prezențe pentru naționalele de tineret, iar în 2021 și-a făcut debutul la naționala de seniori a României. El a evoluat de 5 ori pentru prima reprezentativă a țării noastre, dar nu a fost convocat niciodată de Mircea Lucescu.

Stoian și Kovtalyuk sunt următorii în top

Al doilea fotbalist în topul eficienței este Alexandru Stoian, de la FCSB. Tânărul atacant a marcat trei goluri în 344 minute, cu o medie de un gol la 115,7 minute. Iar pe locul trei, e ucraineanul Mykola Kovtalyuk, de la FC Botoșani, cu 4 goluri în 523 de minute jucate – un gol la 131,8 minute.

Cordea chiar este un transfer reușit pentru CFR Cluj. El a bifat 19 meciuri în toate competițiile și a marcat, în total, de 9 ori, plus două pase de gol pe care le-a dat în aparițiile sale. El a acuzat probleme medicale la ultimul meci al celor de la CFR Cluj, câștigat cu 1-0 la Botoșani.

Forma bună a lui Cordea a suplinit în destulă măsură sezonul foarte slab pe care îl are Louis Munteanu. Golgheterul campionatului trecut, când a punctat de 23 de ori, a marcat doar două goluri în acest sezon al Superligii, fiind o cruntă dezamăgire pentru ardeleni.

