Sport

„A renunțat la bani să vină la noi”. Dezvăluiri din SuperLiga despre jucătorul de la Campionatul Mondial 2026

Corvinul Hunedoara a oferit prima reacție după debutul lui Mohammad Abualnadi la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
18.06.2026 | 11:30
A renuntat la bani sa vina la noi Dezvaluiri din SuperLiga despre jucatorul de la Campionatul Mondial 2026
EXCLUSIV FANATIK
Dezvăluiri ale antrenorului din SuperLiga despre jucătorul de la Campionatul Mondial 2026. Foto: PROFIMEDIA
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Corvinul a avut parte de un sezon foarte bun în Liga 2, reușind să promoveze în SuperLiga de pe prima poziție a clasamentului. Cum nivelul valoric crește, hunedorenii au bifat mai multe achiziții, printre care și Mohammad Abualnadi, fundaș convocat la Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Canada și Mexic.

Florin Maxim, prima reacție după debutul lui Mohammad Abualnadi la Campionatul Mondial

Mohammad Abualnadi a debutat la turneul final în partida contra Austria, pierdută de Iordania cu scorul de 1-3. FANATIK a stat de vorbă cu Florin Maxim, antrenorul mărturisind faptul că a urmărit partida noului său elev. Tehnicianul a dialogat cu fundașul central, Abualnadi urmând să intre în vacanță după ce va părăsi Campionatul Mondial.

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„Normal că l-am urmărit la meciul cu Austria. Am vorbit cu el înainte de meci și i-am scris și după. Am vorbit cu el de 3-4 ori până acum și e foarte nerăbdător să ajungă la echipă, chiar dacă e la Mondiale. Își dorea mult să joace în Europa. Mi-a plăcut pentru că e un jucător cu intensitate bună, pasator bun și dinamică.

A fost primul joc, au fost emoții, în nota echipei mi s-a părut evoluția lui. A avut două intervenții foarte, foarte bune contra Austriei. E și un caracter foarte frumos, un băiat cu capul pe umeri, care știe ce vrea de la viață. Am vorbit cu el despre ce va urma, dar sper să stea cât mai mult acolo și chiar cred că Iordania se poate califica, la ce surprize sunt. Apoi va avea și el o scurtă vacanță”, a declarat Florin Maxim pentru FANATIK.

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Mohammad Abualnadi a renunțat la bani pentru a semna cu Corvinul

În continuare, Florin Maxim a transmis că Mohammad Abualnadi a renunțat la o sumă importantă de bani pentru a semna cu Corvinul. Fundașul din Iordania și-a dorit foarte mult să evolueze pe continentul european, astfel că, în ciuda faptului că a primit mai multe oferte, a decis să vină la Hunedoara.

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„Normal că au fost emoții, pentru că iordanienii nu prea sunt obișnuiți cu miza acestor meciuri și să joace în fața a 80.000 de spectatori. Chiar eu am avut emoții pentru el, dar nu mi s-a părut el mai timorat în mod special. El s-a informat foarte bine, știa istoria clubului, s-a interesat și noi am apreciat asta, m-a impresionat.

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Eu cred că el poate juca la un nivel mai înalt și m-aș bucura dacă ar prinde un transfer. El a și renunțat la bani pentru partea sportivă, pentru că în Malaezia sunt foarte mulți bani și nici campionatul nu e slab. El a mai avut și alte oferte. Îl așteptăm la echipă și îl urmărim în continuare cu atenție”, a conchis Florin Maxim.

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  • 15 selecții a adunat fundașul central pentru Iordania

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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