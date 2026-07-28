A renunțat la fotbal pentru medicină! A fost crescut de Hagi și promovat de Cristi Chivu

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Rareș Fătu, un tânăr român de doar 20 de ani, are o poveste impresionantă. A crescut în Academia Gheorghe Hagi, iar la numai 16 ani a făcut pasul în Italia, la Parma. A fost pregătit inclusiv de Cristi Chivu la echipa de seniori, însă a luat o decizie surprinzătoare: a renunțat la fotbal pentru a-și urma visul de a deveni medic. Acum și-a îndeplinit obiectivul, fiind admis la facultatea pe care și-o dorea de ani de zile, Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Poveste incredibilă! Crescut de Hagi și lansat de Cristi Chivu, a ales să lase fotbalul pentru medicină

Rareș Fătu este numele tânărului care a ales să renunțe la fotbal pentru a urma o carieră în medicină dentară. Fost fundaș central, acesta a practicat fotbalul încă din copilărie și era considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai generației sale.

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Născut la Focșani, Rareș Fătu a ajuns la , unde s-a remarcat rapid prin evoluțiile sale. La doar 16 ani a prins un transfer important în Italia, la Parma. A petrecut mai multe sezoane la grupele de juniori ale clubului, iar ulterior a fost promovat la echipa de seniori în perioada în care Cristi Chivu pregătea formația italiană.

Totul s-a schimbat însă la începutul acestui an. Visul lui Rareș Fătu era să devină medic dentist, motiv pentru care a decis să revină în România. A susținut probe la și Chindia Târgoviște, însă nu a ajuns la un acord cu niciunul dintre cele două cluburi. În cele din urmă, și-a anunțat oficialii de la Parma că dorește să își încheie contractul pentru a se dedica în totalitate pregătirii pentru examenul de admitere.

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Ce spunea Rareș Fătu după ce a dat fotbalul pentru medicină

Decizia s-a dovedit a fi una inspirată. Rareș Fătu a fost admis la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, la Facultatea de Medicină Dentară. Cu câteva luni în urmă, fostul fotbalist vorbea despre alegerea deloc ușoară pe care a făcut-o.

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„Eram jucătorul Parmei și în ultima perioadă nu prea jucasem și îmi doream să merg la o echipă de seniori. Am început să dau niște probe în România, am fost la UTA și la Chindia. De la Chindia am primit o ofertă, însă, în același timp, mi-am dat seama că fotbalul nu mă face atât de fericit și nu mă văd jucând încă 15-20 de ani. Tata are încă oferta cu contractul, pe telefon. Era un contract bun pentru România, dar revenind în țară m-a lovit puțin adevărul de aici, cu bani puțini, condiții slabe, eu obișnuindu-mă cu condițiile de acolo.

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Cred că fotbalist de Liga 1 puteam să ajung. Dar nu aș fi putut ajunge la o echipă de top în Europa, unde îmi doream eu. Și acesta a fost un motiv pentru care am renunțat. Eu sunt fericit că am avut acest curaj. Acum un an nu pot să spun că aș fi avut curajul de a schimba radical cursul vieții mele. Dacă vrei să fii fericit, până la urmă, trebuie să schimbi ceva. Dacă nu, o să duci o viață mai puțin plăcută”, declara Rareș Fătu în luna martie pentru