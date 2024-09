A renunțat la job-ul de 12 ore pe zi după o criză de epuizare, iar viața i s-a schimbat. Acum a ajuns la un salariu generos și muncește doar patru ore

O tânără a renunțat la job-ul de 12 ore pe zi după o criză epuizare. Viața sa avea să se schimbe radical odată cu acest pas important. Acum muncește mai puțin, dar câștigă mai mult.

A renunțat la job-ul de 12 ore pe zi după o criză epuizare, iar viața i s-a schimbat

Alex Coward, în vârstă de 35 de ani, a lucrat 12 ore pe zi, Aceasta obișnuia să conducă o echipă de aproximativ 100 de persoane la o agenție de recrutare cu ritm rapid din Londra.

Își iubea slujba însă totul s-a schimbat când a aflat că suferă de endometrioză. Au apărut între timp, inclusiv epuizarea, astfel că Alex a fost nevoită să își ia o decizie.

„Eram pasionată de slujba mea. Dar orele lungi de lucru au însemnat că am întârziat să fiu diagnosticată cu endometrioză pentru că nu mi-am făcut niciodată timp să merg la medicul de familie și să discut despre simptomele mele”, a povestit aceasta, conform .

Ce idee i-a venit lui Alex după cele întâmplate

Ulterior, aceasta a avut nevoie un an ca să își revină. Era obosită și credea că nu va mai fi cale de scăpare din această stare. Între timp însă, i-a venit o idee genială. După ce a renunțat la job-ul de 12 ore pe zi, Alex a decis să își facă propria filmă de consultanță.

Aceasta a făcut mai multe cursuri și a învățat că singura modalitate de a avea succes este să lucreze multe ore, seara și în weekend. În schimb, Alex a decis să “lucreze mai inteligent, nu mai greu”.

„Pe tot parcursul școlii am visat cu ochii deschiși și am tergiversat. Am fost atât de grăbită cu toate eseurile mele. Apoi mi-am dat seama că, în loc să tergiversez, aș putea să nu lucrez în mod intenționat.

M-am antrenat să fiu extrem de eficientă în munca mea și în capacitatea de a face tot ce pot. Noi, ca societate, ne-am făcut mai puțin eficienți și mai puțin productivi prin faptul că lucrăm din ce în ce mai multe ore.” a mai adăugat aceasta.