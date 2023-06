A renunțat la preoție pentru a se face șofer de TIR. Acum mătură pe jos cu cerșetorii: ”Cum îți așterni la tinerețe așa dormi la bătrânețe”

Fostul preot Daniel Balaș a avut un mesaj extrem de dur la adresa cerșetorilor pe care îi întâlnește zilnic. Bărbatul le atrage atenția oamenilor să nu fie impresionați atunci când văr un cerșetor pentru că de cele mai multe ori ”nu tot ceea ce văd este adevărat”. Concret, Balaș a dat exemplul unor cerșetori bătrâni pe care i-a cunoscut.

Un fost preot mătură pe jos cu cerșetorii

Tânărul a renunțat la preoție de mai mulți ani, fiind nemulțumit de neregulile găsite în sistem, iar acum e șofer de TIR prin Europa. Astfel, vede zilnic tot felul de întâmplări din care trage învățăminte și le transmite mai departe tuturor celor care-l urmează. Cel mai recent e cazul în care a fost păcălit de un cerșetor în fața unui magazin.

de unde îmi iau de mâncare. Mereu când mă duc dau de doi bătrânei: băbuța care stă aici în față și moșulețul care stă la ieșire din Mega Image. Cerșesc cu un ștaif moșnegii ăștia, bă, actori! Dacă ești slab de îngeri dai și cămașa de pe tine! Au niște lacrimi de crocodil…Da! Cred că au fost rude, au făcut școala cu Sergiu Nicolaescu, cu ăștia. Bă, jale! În fine, m-au păcălit și pe mine și de data asta, le-am lăsat câte ceva acolo”, și-a început discursul Daniel Balaș, conform

În cele din urmă fostul preot a discutat cu paznicul magazinului, care i-a atras atenția că cerșetorul respectiv nu e tocmai sărac. Mai mult, ar avea o pensie destul de mare care i-ar permite să trăiască o viață decentă. ”Mai băgați-vă mințile în cap și mai vedeți și voi unde aruncați banii!”, i-a transmis paznicul. Din acel moment, șoferul de TIR a decis să nu mai dea bani cerșetorilor.

Mai mult, și-a adus aminte de o întâmplare de pe vremea când era preot. ”Când eram în parohie am stat de vorbă cu un moșuleț de acolo de la mine și venise un vecin să îi ceară ceva și zice: Nu am! Nici nu a apucat ăla să îi ceară ceva că moșul a zis: Nu am! Și a plecat ăla.

Și îmi zile: la bătrânețe! Au fost traistă în băț toată viața, nu tu unealtă în curte, nu tu petic de pământ, nu tu casă, nu tu nimic și vor la bătrânețe să ce? Să îi ajutăm noi să le dăm. Lasă că la tinerețe am muncit de mi-au ieșit ochii din cap ca acum la bătrânețe să stau și eu liniștit. Bă și așa e măi. Și îmi aduc aminte de cuvintele Mântuitorului care spune: Cercetați duhurile!”, a mai transmis Daniel Balaș.

Așadar, fostul preot le-a cerut oamenilor să nu mai judece alți oameni după haine sau după aparențe, pentru că nicio carte nu ar trebui judecată după copertă. ”Noi tindem să judecăm oamenii după carcasă, după copertă și după haine. Dacă e unul mai zdrențuros, gata, vai săracul! Vai haideți să îi dăm, nu poate că e zdrențuros în haine și în cont nu se mai termină cifrele și sunt alții care se îmbracă la costum și pe acasă cântă foamea. chiar m-a impresionat paznicul de la Mega care el și la pensie muncește”, a concluzionat Balaj.

Între timp, presa din Brașov remarca cum cerșetoria devine o problemă tot mai mare în acest oraș, iar oamenii dau nas în nas zilnic cu zeci de cerșetori. Mulți dintre aceștia se prefac că ar avea probleme de sănătate și reușesc să obțină mici averi. ”Cam tot orașul e plin de cerșetori. Sunt cam întinși peste tot și e dizgrațios când îi vezi. Te întâlnești cu ei la orice pas, ba dorm pe bănci și fac mizerie”, se plânge o locuitoare din Brașov.

Oamenii cer autorităților să găsească soluții când vine vorba de acești cerșetori, pentru că momentan oamenii se simt agasați de aceștia. ”Dacă ar putea cineva să aibă grijă de ei, să îi ia, să îi ducă undeva. Nu știu ce să zic. Poliția dacă îi amendează credeți că se întâmplă ceva? Nu cred că nu plătesc. Și se întorc, nu? Da, normal, mereu”, a completat o altă locuitoare a Brașovului.