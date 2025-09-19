Sport

A renunțat la tenis, dar face furori pe social media. Ucraineanca Angelina Dimova e o apariție ravisantă

S-a lăsat de tenis, însă face ravagii pe rețelele de socializare. Ucraineanca Angelina Dimova știe cum să atragă atenția asupra sa.
Alexa Serdan
19.09.2025 | 23:00
Angelina Dimova, apariție ravisantă pe social media. Sursa foto: Instagram.com

Angelina Dimova a renunțat la tenis, deși are numai 24 de ani. S-a reinventat și acum face furori pe social media, unde are o comunitate foarte mare. Fosta jucătoare este o apariție ravisantă, apreciată de cei care o urmăresc.

Angelina Dimova, apariție ravisantă după ce a renunțat la tenis

S-a lăsat de tenis, cu toate că nu există o declarație oficială în acest sens. În general, site-urile de știri internaționale o descriu pe Angelina Dimova ca pe o fostă jucătoare de tenis, ceea ce sugerează că nu mai joacă la nivel competitiv.

Deși a luat decizia să lase în urmă sportul alb nu a renunțat la activitate. În timpul liber practică acest sport de fiecare dată când are ocazia. Frumoasa ucraineancă face ravagii pe rețelele de socializare, unde are imagini spectaculoase.

Știe cum să atragă atenția asupra sa, fiind urmărită de peste 1,7 milioane de persoane din întreaga lume. Vedeta are apariții provocatoare, succesul său datorându-se pasiunilor pe care le are, cum ar fi mașinile de lux.

În plus, Angelina Dimova duce un stil de viață activ, care se concentrează pe vacanțe de vis și ipostaze neașteptate. Fosta jucătoare de tenis se pozează frecvent în costum de baie și în ținute care o pun în valoare.

Angelina Dimova, mii de aprecieri de la fani

Angelina Dimova se bucură din plin de plimbări la volanul unor bolizi de sute de mii de dolari. Frumoasa sportivă publică numeroase imagini din interiorul sălilor de fitness, unde merge pentru a se menține în formă maximă.

Fotografiile de pe social media adună de fiecare dacă numeroase aprecieri și comentarii din partea fanilor. Internauții din întreaga lume adoră felul în care se prezintă fosta jucătoare de tenis pe rețelele de socializare.

„Minuntată”, „Ai un corp perfect”, „Atât de frumoasă și perfectă” sunt doar o mică parte din mesajele lăsate de oameni pe Instagram. Un alt admirator nu i-a sfiit să-și arate sentimentele pentru frumoasa blondină.

„Te iubesc!”, i-a scris cineva fostei sportive din Ucraina, Angelina Dimova, care are o siluetă trasă prin inel. Fosta jucătoare de tenis are, cu siguranță, o dietă care o ajută să aibă o greutate ideală la vârsta de 24 de ani.

Cine este Angelina Dimova

Angelina Dimova s-a născut pe 4 aprilie 2001, în Ucraina. A jucat tenis la nivel ITF, luând parte la mai multe turnee în anul 2016. Din păcate, de-a lungul carierei profesionale nu a ajuns niciodată în clasamentul WTA.

În paralel cu tenisul a cochetat cu modellingul, deși are o înălțime de numai 1,65 m înălțime. După ce a renunțat la sportul de performanță frumoasa blondină a decis să își construiască o carieră în mediul online.

În momentul de față, vedeta locuiește în Statele Unite ale Americii. Pe social media se prezintă drept influencer și colecționar de mașini de lux. Preferă să renunțe la gențile de firmă în favoarea autoturismelor de mii de euro.

„Atunci când alegi Porsche-ul în locul unui Birkon”, a transmis Angelina Dimova, pe pagina de Instagram, unde apare extrem de încântată de decizia sa. Fosta jucătoare a dat peste 240.000 de euro pe noul Porsche 911 GT3 RS.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
