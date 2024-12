A renunțat U Cluj la tradiție? Detaliul observat de un fost antrenor al „șepcilor roșii”. „Este paguba fotbalului românesc!”

Universitatea Cluj traversează un sezon de poveste. „Studenții” sunt pe primul loc în Superliga României, iar fanii deja îndrăznesc să viseze la un titlu istoric. Totuși, strategia lui Ioan Ovidiu Sabău, omul din spatele acestui succes, nu este lipsită de critici.

Cine joacă pentru Cluj? Niciun titular din echipa lui Sabău nu s-a născut în județ

Neluțu Sabău a construit un lot echilibrat, combinând jucători experimentați cu tineri de mare perspectivă, care deja și-au demonstrat valoarea. Deși jocul „șepcilor roșii” impresionează, un detaliu interesant atrage atenția.

Așa cum îi spune și numele, Universitatea Cluj s-a născut ca o echipă studențească, reprezentativă pentru județ. În trecut, majoritatea jucătorilor proveneau din regiune. Ei practic întăreau legătura dintre echipă și comunitate.

Astăzi, însă, această tradiție a fost abandonată. Originea fotbaliștilor contează mai puțin, iar echipa de pe Cluj Arena se bazează în mare parte pe jucători străini. Doar o mică parte dintre elevii lui Neluțu Sabău mai sunt din județul Cluj.

Bogdan Mitrea este singurul veteran care s-a născut în orașul Cluj-Napoca. Neluțu Sabău mai are însă în lot câțiva jucători din județ: Robert Silaghi, Andrei Gorcea, Denis Moldovan, Alexandru Bota și Mario Șfaiț. Aceștia sunt însă încă tineri și prind rar minute.

Totuși, Universitatea Cluj are una dintre cele mai bune academii din țară. , iar unii dintre ei ajung și la prima echipă. Alexandru Bota este exemplul cel mai relevant.

Ioan Sdrobiș, dezamăgit de felul în care a evoluat sportul rege: „Este paguba fotbalului românesc!”

Un fost antrenor al „șepcilor roșii”, Ioan Sdrobiș (78 de ani), a remarcat și el acest aspect. El consideră că fotbalul s-a schimbat, dar nu într-o direcție tocmai potrivită. Sdrobiș avea un lot format preponderent din jucători proveniți din Cluj și acum vorbește despre felul în care arată echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, pe care îl stimează enorm:

„Ionuț este un băiat foarte serios, un om deosebit. Ca om este fantastic! Eu, când am fost și am antrenat Clujul, iar el a văzut reconstrucția pe care am făcut-o și ce curaj am avut, era foarte entuziasmat. Am scos nouă veterani și am început de la Colceag – 19 ani, până la Popescu, Ilea – 19 ani, Radu Szabo – 18, Falub, asta era echipa! Și el era foarte entuziasmat (n.r. Sabău).

Și acum mă sună din Cluj prietenii mei. Am și o carte făcută de ei după promovarea legendară și le spun: ‘Da, sunt pe primul loc, dar câți jucători din Cluj sunt?’. Cu toată dragostea față de Ionuț, când jucătorii ăia… nu știu dacă e vreunul din Cluj. Eu aveam o jumătate de echipă. L-am adus pe Ioan Gigi, atât.

Asta este o greșeală mare în fotbalul românesc (n.r. numărul mare de jucători străini). Nu mare, este paguba fotbalului românesc! Păi tu spui de jucătorii tineri, români, de unde naiba? Nu vezi că sunt pe degete? Copiii ăștia talentați sunt pe degete! Nu au ajuns în străinătate cum a făcut-o Gică Popescu. Dacă ar fi ajuns la nivelul ăsta, normal că ar fi crescut valoarea fotbalului”, a spus Ioan Sdrobiș, conform .