Sport

A revenit la antrenamentele Rapidului și a dezvăluit schimbarea produsă de Pancu: „Preferă intensitatea”

Cătălin Vulturar s-a accidentat în meciul pe care Rapid l-a jucat împotriva celor de la Universitatea Cluj, în etapa a 3-a de play-off din sezonul trecut. Operat ulterior, el trece acum printr-un proces de recuperare. Ce a spus despre starea sa, dar și despre mediul de la echipă.
Mihai Dragomir
26.06.2026 | 21:05
A revenit la antrenamentele Rapidului si a dezvaluit schimbarea produsa de Pancu Prefera intensitatea
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Jucătorul care abia a revenit la antrenamentele Rapidului a dat verdictul despre Daniel Pancu. Foto: sport.pictures.eu.
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La doar 22 de ani, Cătălin Vulturar a suferit o accidentare gravă în plin sezon trecut. Meciul pierdut de Rapid acasă cu 1-2 în fața lui U Cluj în luna aprilie a acestui an a fost ultima sa apariție pe teren, el suferind o leziune serioasă la umăr. Acum, tânărul jucător trece printr-un proces de recuperare și a spus cum se simte. Ce a spus și despre Daniel Pancu, noul său antrenor de la Rapid.

Cătălin Vulturar a spus totul despre recuperarea după accidentare. Cum l-a caracterizat pe Daniel Pancu, noul său antrenor

Cătălin Vulturar este unul dintre tinerii interesanți din echipa Rapidului, iar sezonul recent încheiat putea să însemne și mai mult pentru el dacă nu se accidenta. Operat de chirurgul lui Dan Șucu la scurt timp după ce a fost diagnosticat cu o disjuncție claviculară, Cătălin Vulturar a început acum să se antreneze, ușor, ușor alături de echipă. El a spus despre Daniel Pancu că, din ce a apucat să observe, antrenamentele sale sunt extrem de intense. „Încep să mă antrenez câte puțin cu echipa și cred că și grupul se simte foarte bine. Din câte am observat este un vibe bun la fiecare antrenament. Băieții dau totul pentru începutul de campionat.

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E important ca începutul să fie bun, dar cred că cele mai importante sunt constanța și consistența de-a lungul sezonului. Trebuie să rămâi echilibrat pe tot parcursul lui. Nu pot să spun (n.r. cum sunt antrenamentele cu Pancu). Eu până în momentul de față am făcut doar prima parte cu băieții. Dar din câte am observat sunt foarte intense, iar la cum îl cunosc pe Mister el preferă intensitatea și pasiunea chiar și în antrenamente!”, a spus tânărul fotbalist român.

Mesajul lui Cătălin Vulturar cu ocazia celor 103 ani de existență ai Rapidului

Rapid a aniversat joi, 25 iunie, 103 ani de existență. Cătălin Vulturar a ținut să transmită la rândul său un mesaj din suflet pentru clubul al cărui tricou îl va îmbrăca până în vara anului 2028. „Nu sărbătorim un club, ci o tradiție. O familie care iubește fotbalul și trăiește prin fotbal.

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Doresc să le transmit tuturor rapidiștilor, tuturor fanilor și tuturor fanilor care au Rapidul în suflet și inimă un `la mulți ani`”, a mai declarat Cătălin Vulturar pentru Digi Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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