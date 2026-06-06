A revenit la FCSB și semnează un contract pe 4 ani! „Le mulțumesc lui Gigi Becali și MM Stoica”

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Ricardo Pădurariu, fundașul stânga în vârstă de 19 ani, a revenit la FCSB după perioada în care a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara, nou-promovată în SuperLiga. Gigi Becali și MM Stoica au declarat, pe rând, la FANATIK că jucătorul care evoluează în partea stângă a apărării are un viitor promițător și poate da o mare mână de ajutor fostei campioane a României. Ricardo Pădurariu a vorbit cu FANATIK despre ceea ce urmează.

Ricardo Pădurariu a revenit la FCSB după împrumutul la Corvinul. Cum a descris perioada petrecută la Hunedoara

Ricardo Pădurariu are o cotă de piață de 400.000 de euro, conform Transfermarkt.com. Născut la București, . Alături de echipa lui Florin Maxim, „Rici” Pădurariu a reușit promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Tânărul fotbalist a revenit la FCSB, iar care îndeplinește și regula U21.

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Rici, cei de la FCSB vorbesc foarte frumos despre tine. Cum a fost sezonul ăsta?

– Da, am citit și eu și mă bucur foarte mult pentru asta, e un lucru minunat să ajung acolo. A fost bine la Corvinul, am jucat din prima și am evoluat în toate partidele. M-am adaptat foarte bine, am avut libertate din partea lui Florin Maxim și am încercat să joc cum știu eu și asta m-a ajutat foarte mult. Am jucat și la naționala U19 și până acum am fost la toate loturile de tineret. Am prins foarte mult încredere după această perioadă la Hunedoara și sunt foarte sigur pe mine când în urc în atac.

Cum ai ajuns la Corvinul?

– Eu înainte am fost la Gloria Bistrița unde am promovat în liga a doua și domnul Florin Maxim m-a remarcat la niște meciuri. N-am putut să îl refuz și uite că a fost o alegere bună.

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Ricardo Pădurariu, unul dintre cei mai ofensivi fundași stânga

Ai 3 goluri și un assist, cifre destul de bune pentru un fundaș. Îți place mult să urci în ofensivă…

– Da, sunt un profil mai ofensiv, mai degrabă decât defensiv. Dar nu stau rău nici defensiv, dar acolo mai am puțin de lucru la mingile aeriene și cele care ajung în spatele meu. Îmi place să ofer centrări pentru colegii mei și lovesc mingea bine cu ambele picioare.

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Tu poți juca atât ca fundaș dreapta, cât și mijlocaș stânga…

– Da, pot să intru în interior și îmi fac mingea pe piciorul stâng, am mai multă libertate dacă joc în dreapta, pot să driblez, să trag la poartă, să dau pase multe. Mijlocaș stânga am jucat doar în ultimele minute ale meciurilor, când aveam nevoie să atacăm mai mult. Îmi place să împing jocul.

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Ricardo Pădurariu, sfaturi prețioase de la Risto Radunovic: „Vorbea cu mine destul de des”

David Kiki va pleca cel mai probabil de la FCSB și în acest moment îl mai au doar pe Risto Radunovic

– Da, îl apreciez foarte mult pe Risto pentru că mereu a vorbit cu mine și m-a învățat cum să stau în teren, ce să fac. Vorbea cu mine destul de des.

Cum a reacționat puștiul după declarațiile lui Gigi Becali din Fanatik

Tu cât mai ai contract cu FCSB?

– După ce mă întorc din cantonament voi semna un contract nou pe patru ani din ce am înțeles, nu sunt sigur. Eu am crescut aici, am venit la academie de la 11 ani și am jucat acolo până la 17 ani, apoi am mers împrumut la Bistrița.

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Gigi Becali a anunțat la Fanatik că vei merge în cantonament în Olanda…

– Tocmai am citit declarațiile dânsului și îi mulțumesc. Cred că este al treilea cantonament de vară în care o să merg cu echipa mare. Am mai fost la 15 și la 16 ani, deci cunosc jucătorii, nu pot să spun că e ceva foarte nou. Îi știu pe băieți, Ngezana, Dawa, Miculescu, Tavi, toți m-au primit foarte bine. Adică n-o să am emoții în cantonament și nu o să îmi fie greu.

MM Stoica își pune mari speranțe în fundașul stânga de doar 19 ani

Îți mai aduci aminte cum ai primit vestea când ai fost anunțat la 15 ani că mergi în cantonament cu echipa?

– Mi-a dat mesaj domnul Meme și m-a anunțat, e o amintire foarte frumoasă și m-am bucurat foarte mult. Am fost foarte surprins pentru că aveam doar 15 ani.

Te apreciază foarte mult MM Stoica…

– Da, mă apreciază și i-a plăcut de mine de când eram la juniori. M-a urmărit, venea la meciuri să mă vadă. Îmi dădea câte un mesaj și îmi spunea că vine să mă vadă să mă ambiționeze să joc bine. Am văzut ce a spus de mine, îi mulțumesc și mă motivează și mai mult să cresc. Oriunde mă bagă și oricât voi juca voi încerca să dau totul.

Visează să debuteze pentru FCSB și în cupele europene

Corvinul crezi că poate face față în prima ligă?

– 100% se vor salva de la retrogradare la cum îi știu ei pe băieți. Nu cred că se pune problema și s-a văzut în evoluțiile lor.

Ai debutat la FCSB într-un derby cu Rapid acum doi ani și jumătate. Visezi să debutezi acum și în cupele europene?

– Da, am jucat în ultimele 20 de minute contra Rapidului și acum obiectivul meu principal e să debutez și în Conference League, dacă reușesc să încep bine la primele meciuri. Nu o să uit niciodată momentul acela. Aveam foarte multă adrenalină și nu mai simțeam nimic. Știu că am luat și un cartonaș galben din cauza asta. Voiam doar să joc pentru că aveam 16 ani. Mi-am înrămat tricoul și îl am în cameră. Toată lumea m-a felicitat și le mulțumesc lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous. Țin minte că am avut și o intervenție bună, era să luăm gol.

Cum a ajuns la FCSB și ce fundaș stânga are ca model

Cine te-a adus la academie la FCSB?

– Bunicul meu a fost cel care m-a dus prima oară la fotbal și apoi el cu tata m-au adus la FCSB. Eu sunt din București, de aici din cartier, și toată familia se bucură că mă întorc la echipă.

Ce model de fundaș stânga ai?

– Îmi place mult de Nuno Mendes de la PSG și înainte îmi plăcea de Alphonso Davies. Îmi plac fundașii mai ofensivi, așa sunt eu de când am început fotbalul, îmi place să driblez. La ultimul meci cu Bihor am avut 8 driblinguri reușite din 12.

Matei Popa a ajuns titular la FCSB la 19 ani. Te gândești că poate vei reuși și tu?

– Normal că mă motivează când văd alți copii tineri că joacă atâtea meciuri. De ce să nu fiu și eu? E foarte bună regula asta U21, se vede și pe David Matei cât l-a ajutat și e bine că este concurență și în rândul jucătorilor mai tineri. Trebuie să ne bucurăm de ea și să jucăm de plăcere.