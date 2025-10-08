A revenit la Universitatea Craiova după 288 de zile de recuperare și își amenință rivalele din SuperLigă: „Am foame de fotbal!“

După mult timp de așteptare, mai exact 288 de zile, Luis Paradela a revenit, oficial, în echipa Universității Craiova. Cubanezul a fost trimis pe teren de Mirel Rădoi și astfel a pus capăt perioadei „negre“ în care nu a reușit să reintre pe gazon și să se evidențieze.

Mesajul lui Paradela după revenirea în tricoul Universității Craiova

La scurt timp după revenirea sa în tricoul alb-albastru al Universității Craiova, Luis Paradela a ținut să și transmită un mesaj cu impact puternic prin intermediul propriului club. Acesta a avertizat, practic, adversarele Științei din campionat că s-a întors cu „foame“ de fotbal.

„După ce cazi, există întotdeauna o oportunitate să te ridici mai puternic. Mă întorc pe gazon cu foame de fotbal, cu multă inimă și mai multă credință. Hai Craiova!”, a spus Luis Paradela.

Luis Paradela, fotbalistul Universității Craiova, din nou pe gazon

Accidentat în luna decembrie a anului trecut, într-un meci din SuperLiga, Paradela a fost nevoit să treacă printr-un lung proces de recuperare. A avut nevoie nu doar de tratament medical specializat, ci și de o refacere treptată a tonusului fizic și a ritmului de joc. Revenirea lui reprezintă un moment important atât pentru jucător, cât și pentru club, mai ales într-o perioadă în care Craiova are nevoie de soluții proaspete în compartimentul ofensiv.

Primele semne că Paradela este aproape de revenirea completă s-au văzut în etapa a 10-a. Atunci, Mirel Rădoi l-a inclus în lotul pentru partida disputată împotriva Oțelului Galați, încheiată cu victoria gazdelor, scor 1-0. Deși nu a fost utilizat în acel meci, simpla sa prezență pe foaia oficială a transmis un mesaj clar, că revenirea e doar o chestiune de timp.

Așteptarea a luat sfârșit, când Paradela a intrat din nou pe teren, la meciul jucat de echipa secundă a oltenilor, contra celor de la ACS Oltul Curtișoara, încheiat cu 3-0 pentru Craiova 2. Acum, după 288 de zile de recuperare, Paradela a reintrat, oficial, în joc pentru Universitatea Craiova și a evoluat ceva mai bine de 10 minute în partida cu FCSB.

Luis Paradela a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în 2024

Luis Paradela a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în Gloria Buzău – Universitatea Craiova, scor 0-2. Accidentarea a venit cum nu se poate mai prost pentru Paradela, care avea evoluții bune la Craiova. A ieșit de pe teren în minutul 50, moment în care a realizat și gravitatea accidentării.

Paradela s-a operat în data de 8 ianuarie 2025 și a fost, totuși, pe mâini bune pentru intervenția chirurgicală. Universitatea Craiova a decis să îl trimită la profesorul Pier Paolo Mariani, la clinica Villa Stuart. Acolo s-au mai operat și alți jucători celebri, precum Francesco Totti, Antonio Rudiger și Aldair. Aici au mers și foarte mulți jucători români precum Vlad Chiricheș, Dragoș Nedelcu, Carlo Casap, George Merloi, Virgil Ghiță.

Luis Paradela a evoluat în sezonul precedent la Universitatea Craiova în 20 de partide și a reușit 3 goluri. Jucătorul evaluat la 700.000 de euro mai are contract cu Deportivo Saprissa până în vara lui 2028.

Mihnea Rădulescu și-a rupt ligamentul și va fi operat tot la clinica Villa Stuart

Cubanezul Paradela nu a fost singurul ghinionist de la Universitatea Craiova care a ajuns pe mâinile lui Pier Paolo Mariani, la clinica Villa Stuart. Înainte de el, Houri și Bancu au mai fost pe masa de operații a celebrului medic, iar acum a ajuns și Mihnea Rădulescu. în timpul meciului FCSB – Universitatea Craiova și astfel clubul din Bănie s-a văzut nevoit să-l trimită la Roma, la Paolo Mariani.

Fostul fotbalist de la Petrolul Ploiești a postat și un mesaj pe „Insta Story”, după FCSB – Universitatea Craiova (1-0).

„Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru mesaje! Voi reveni mai puternic! Doamne ajută!”, a fost mesajul fotbalistului în vârstă de 20 de ani.

Cât timp va lipsi Mihnea Rădulescu după operația la genunchi

Accidentarea lui Rădulescu este una extrem de complicată, iar planurile lui Mirel Rădoi au cam fost date peste cap. Fotbalistul se va opera în cursul zilei de miercuri, iar mai apoi va trece printr-un proces complex de recuperare. În cel mai optimist scenariu, ar putea reveni în ultimele meciuri din play-off. În general, fotbaliștii se refac complet după aproximativ 6-7 luni.