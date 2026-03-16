A revenit miraculos la FCSB, sub comanda lui Mirel Rădoi, și a făcut anunțul: ”Nu trebuie să demonstrez nimic nimănui”

Pentru prima dată de la grava accidentare suferită în timpul partidei România – Austria, Mihai Popescu și-a făcut apariția pe teren. Fundașul a vorbit despre așteptările pe care le are după revenire și despre debutul lui Mirel Rădoi la FCSB.

Cum a reacționat jucătorul revenit la FCSB odată cu instalarea lui Mirel Rădoi

În minutul 76 al întâlnirii din prima etapă a play-out-ului SuperLigii, fundașul Daniel Graovac s-a accidentat și a fost înlocuit cu Mihai Popescu. Au fost după ruptura de ligament încrucișat anterior de la genunchiul stâng suferită pe 13 octombrie 2025.

”Din păcate, nu s-a putut să fie victorie. Avem de lucru, dar cu siguranță vom reveni la victorii. Din păcate, nimeni nu și-ar dori să intre în locul unui jucător accidentat. Suntem pe bancă pentru a ne face treaba. Ne pare rău pentru Graovac, nu am apucat să vorbesc cu el, dar sperăm să fie bine.

Ar trebui, cumva, să fie în mintea noastră o barieră de teamă, dar m-am antrenat de ceva timp cu echipa și am jucat și un meci la echipa a doua. Eu zic că am trecut peste această teamă”, a declarat Popescu, la .

Ce își dorește fotbalistul revenit după o accidentare teribilă

Fundașul campioanei României este mulțumit de faptul că a reușit să revină într-un timp mult mai scurt decât s-a preconizat inițial și a precizat că nu are nimic de demonstrat, doar își dorește să ajungă la forma pe care a avut-o înainte de accidentare

”Pentru mine au fost 15 minute bune, încerc să iau ce e bun și să construiesc pe acest lucru Într-adevăr, fiind departe de echipă și văzând ce se scrie prin presă, cumva încerci să iei lucrurile pozitiv.

Tot timpul am fost așa în perioada asta și eu zic că m-a ajutat foarte mult. Am avut și familia aproape de mine și vreau să le mulțumesc tuturor. Nu trebuie să demonstrez nimic nimănui, vreau doar să mă ridic la același nivel la care eram înainte de accidentare”, a spus el.

Ce așteptări are de la Mirel Rădoi

În ciuda remizei cu Metaloglobus, Mihai Popescu este convins că Mirel Rădoi va face o treabă bună la FCSB și a explicat faptul că pentru a-i face pe jucători să înțeleagă ce își dorește.

”Îl cunoaștem cu toții pe Mirel Rădoi, știm ce importanță are pentru acest club. Vor fi momente frumoase, dar mai avem de lucru. Ușor, ușor începem să înțelegem ce vrea să ne transmită.

Cred că asta va începe să se vadă de la următorul meci. Obiectivul este calificarea în Conference League, dar avem meciuri de câștigat pentru a ajunge acolo”, a afirmat fundașul de la FCSB.