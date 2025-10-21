A revenit pe micile ecrane și a dat lovitura. Ce salariu uriaș primește frumoasa moderatoare TV

ADVERTISEMENT

O jurnalistă sportivă foarte cunoscută la nivel internațional a revenit pe micile ecrane. Laura Woods a dat lovitura. Iată ce salariu uriaș primește frumoasa moderatoare TV, după ce a semnat un contract avantajos din punct de vedere financiar.

Moderatoarea TV care a dat lovitura cu un salariu uriaș

Laura Woods a devenit mamă în urmă cu câteva luni. Vedeta a stat departe de pasiunea sa o vreme, însă acum s-a întors în televiziune. După pauză a bifat un mare succes, reușind să aibă parte de o șansă unică la locul de muncă.

Frumoasa blondină a semnat cu TNT Sports. Anterior, a colaborat cu un alt post britanic, Talk Sport, unde realiza emisiuni de analiză fotbalistică. Gazda acestor show-uri încasa un salariu de 300.000 de euro pe an.

Odată cu schimbarea de traiectori prezentatoarea a dat lovitura din punct de vedere material. În momentul de față, primește un venit mult mai mare. Aceasta încasează în conturi suma de 850.000 de euro pe an, conform .

Prin urmare, se bucură de o creștere substanțială față de fostul loc de muncă. Laura Woods este una dintre cele mai îndrăgite sportive, fiind extrem de cunoscută în media sportivă din Marea Britanie.

Cel mai bine plătit prezentator

Laura Woods rămâne la o distanță destul de mare de cel mai bine plătit prezentator. Acesta a lucrat o perioadă destul de lungă la BBC și se numește Gary Lineker. Moderatorul are 64 de ani și este un cunoscut atacat.

Înainte să încheie contractul cu postul britanic, fostul fotbalist primea 1,5 milioane de euro pe an. Încasa acest venit colosal pentru a prezenta emisiunea Match of the Day. A plecat din BBC în 2025, după o carieră frumoasă.

După 25 de ani la cârma acestui show interesant, fostul atacant a luat decizia să se retragă. A ajuns la această concluzie în urma unui scandal legat de un mesaj pe social media care conţinea o imagine considerată ofensivă.

În prezent, cel mai bine plătit prezentator de televiziune se concentrează pe producție media și podcast. În altă ordine de idei, demisia sa a lăsat loc pentru alți moderatori, așa cum este și cazul frumoasei Laura Woods.

Cine este Laura Woods

Laura Woods s-a născut pe data de 2 iulie 1987. Prezentatoarea de origine britanică și-a început cariera la Sky Sports, în urmă cu mulți ani. Inițial, a prezentat știri și a realizat interviuri legate de fotbalul englez.

Ulterior, a devenit una dintre cele mai proeminente voci ale postului Talk Sport. La acest post de televiziune a fost gazda unei emisiuni care se difuza dimineața, și anume Sports Breakfast Show. În această perioadă a fost apreciată pentru stilul direct și carisma sa.

Mai târziu, a lucrat pentru ITV Sport, unde a prezentat meciuri din Cupa Angliei, Campionatul European și alte competiții majore. Laura Woods a devenit apoi prezentatoare principală pentru TNT Sports (fostul BT Sport), acoperind meciurile din Liga Campionilor UEFA.

Moderatoarea mizează pe profesionalism atunci când apare pe micile ecrane. De asemenea, Laura Woods este pentru că are o atitudine prietenoasă și o pasiune sinceră pentru fotbal.

Pe rețelele de socializare este urmărită de peste 740.000 de persoane. Jurnalista este încântată de meseria sa, îmbrățișând cu entuziasm provocările pe care le întâmpină atunci când prezintă un eveniment sportiv.