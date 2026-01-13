Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB. Are cifre incredibile

Mihai Stoica a numit jucătorii care îi pot lua locul lui Adrian Șut la mijlocul terenului. Cine este favorit să îl înlocuiască pe fotbalistul transferat recent la Al-Ain.
Iulian Stoica
13.01.2026 | 18:30
Cine e favorit să îi ia locul lui Adrian Șut la FCSB? Anunțul lui Mihai Stoica.
Adrian Șut, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-a transferat la Al-Ain în schimbul a 1,5 milioane de euro. FCSB, cel puțin pentru moment, nu a adus un înlocuitor, însă Mihai Stoica știe deja cine poate evolua pe acea poziție.

Vlad Chiricheș, favorit să îl înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a expus faptul că FCSB stă foarte bine la mijlocul terenului, asta în ciuda faptului că Adrian Șut s-a transferat la Al-Ain. Oficialul roș-albaștrilor susține că Vlad Chiricheș se antrenează foarte bine și este o opțiune serioasă, însă pe acel post mai pot evolua și Mihai Lixandru, Juri Cisotti și Baba Alhassan.

„(n.r. – Se înscrie Chiricheș ca titular în locul lui Șut?) Se antrenează foarte bine! Chiricheș și Lixandru sunt jucătorii care pot evolua pe poziția aceasta. Bineînțeles, mai e și jucătorul care poate evolua pe orice poziție la noi, Juri Cisotti.

Poate unii zâmbesc, dar eu spun să nu zâmbească. La meciul cu Petrolul, el (n.r. – Cisotti) a jucat pe această poziție și a făcut-o foarte bine. Juri Cisotti este un jucător de profilul lui Verratti, care juca număr 6. A avut multe meciuri în care juca număr 6 singur.

Eu zic că suntem acoperiți pe acel post. E și Baba Alhassan, dar care, într-adevăr, în ultima vreme nu a fost cel de anul trecut. Oricând poate să revină la forma cu care ne-a obișnuit anul trecut”, a declarat Mihai Stoica.

Vlad Chiricheș, în formă de zile mari în Antalya

Deși era foarte aproape să o părăsească pe FCSB în debutul sezonul, Vlad Chiricheș și-a văzut de treabă, nu a ascultat criticile, iar acum se află într-o formă de invidiat, asta în ciuda faptului că a împlinit 36 de ani în noiembrie.

Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheș are niște cifre incredibile în antrenamente, iar în meciul amical cu Beșiktaș a arătat foarte bine. Oficialul FCSB a glumit și a transmis că „veteranul” roș-albaștrilor își trăiește a treia tinerețe.

„(n.r. – Cum e Chiricheș?) La un moment dat te poți păcăli când te uiți la antrenament, dar acum toate antrenamentele sunt monitorizate, toți jucătorii au GPS și acolo nu te mai poți păcăli. Chiricheș are niște cifre incredibile! Trăiește a treia tinerețe, nu a doua! Chiricheș e bine”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

  • 250.000 de euro este cota lui Vlad Chiricheș
  • 19 meciuri a adunat fundașul în acest sezon la FCSB

Mihai Stoica a numit înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
