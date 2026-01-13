A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB. Are cifre incredibile

ADVERTISEMENT

Adrian Șut, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, s-a transferat la Al-Ain în schimbul a 1,5 milioane de euro. FCSB, cel puțin pentru moment, nu a adus un înlocuitor, însă Mihai Stoica știe deja cine poate evolua pe acea poziție.

Vlad Chiricheș, favorit să îl înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a expus faptul că FCSB stă foarte bine la mijlocul terenului, asta în ciuda faptului că . Oficialul roș-albaștrilor susține că Vlad Chiricheș se antrenează foarte bine și este o opțiune serioasă, însă pe acel post mai pot evolua și Mihai Lixandru, Juri Cisotti și Baba Alhassan.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Se înscrie Chiricheș ca titular în locul lui Șut?) Se antrenează foarte bine! Chiricheș și Lixandru sunt jucătorii care pot evolua pe poziția aceasta. Bineînțeles, mai e și jucătorul care poate evolua pe orice poziție la noi, Juri Cisotti.

Poate unii zâmbesc, dar eu spun să nu zâmbească. La meciul cu Petrolul, el (n.r. – Cisotti) a jucat pe această poziție și a făcut-o foarte bine. Juri Cisotti este un jucător de profilul lui Verratti, care juca număr 6. A avut multe meciuri în care juca număr 6 singur.

ADVERTISEMENT

Eu zic că suntem acoperiți pe acel post. E și Baba Alhassan, dar care, într-adevăr, în ultima vreme nu a fost cel de anul trecut. Oricând poate să revină la forma cu care ne-a obișnuit anul trecut”, a declarat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Vlad Chiricheș, în formă de zile mari în Antalya

Deși era foarte aproape să o părăsească pe FCSB în debutul sezonul, , asta în ciuda faptului că a împlinit 36 de ani în noiembrie.

Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheș are niște cifre incredibile în antrenamente, iar în meciul amical cu Beșiktaș a arătat foarte bine. Oficialul FCSB a glumit și a transmis că „veteranul” roș-albaștrilor își trăiește a treia tinerețe.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum e Chiricheș?) La un moment dat te poți păcăli când te uiți la antrenament, dar acum toate antrenamentele sunt monitorizate, toți jucătorii au GPS și acolo nu te mai poți păcăli. Chiricheș are niște cifre incredibile! Trăiește a treia tinerețe, nu a doua! Chiricheș e bine”, a mai spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

250.000 de euro este cota lui Vlad Chiricheș

19 meciuri a adunat fundașul în acest sezon la FCSB