„A revenit unde îi este locul!”. Rapid, anunț uriaș înainte de reluarea SuperLigii

Rapid a anunțat pe pagina oficială că Borisav Burmaz (24 de ani) a revenit la antrenamente după 9 luni de absență, cauzate de o accidentare foarte gravă, o leziune de ligament încrucișat anterior, suferită în timpul unui meci amical cu Vardar Skopje, disputat în iunie 2025. Care a fost mesajul transmis de giuleșteni.

Borisav Burmaz a revenit la antrenamente și ar putea să o ajute pe Rapid în play-off-ul din Superliga. Anunțul a fost făcut chiar de giuleșteni pe rețelele de socializare. „Bora is back! După 276 de zile de luptă, Borisav Burmaz a revenit acolo unde îi este locul: pe teren, la antrenamente, alături de băieți.

Bine ai revenit, Bora!”, au transmis cei de la Rapid pe . Borisav Burmaz a semnat cu Rapid în ianuarie 2024, fiind achiziționat cu 400.000 de euro de la gruparea sârbă Vozdovac. Acesta a evoluat în 56 de partide pentru giuleșteni în toate competițiile, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere două pase decisive.

Cu cine se va lupta Borisav Burmaz pentru un loc de titular

Transferat la începutul acestui an de Rapid, Daniel Paraschiv a evoluat ca titular pe postul de atacant în majoritatea meciurilor disputate de echipa lui Costel Gâlcă. Până acum, principalul său contracandidat a fost , acesta nereușind să marcheze niciun gol în ultimele 7 luni.

Rămâne de văzut cum se va schimba situația odată cu revenirea lui Borisav Burmaz pe gazon. După , giuleștenii ocupă locul 3 în clasamentul play-off-ului, la 2 puncte de primele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova. În următoarea rundă, echipa antrenată de Costel Gâlcă va primi vizita „șepcilor roșii”, duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30.

