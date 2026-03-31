„A revenit unde îi este locul!”. Rapid, anunț uriaș înainte de reluarea SuperLigii

Rapid a anunțat pe pagina oficială că Borisav Burmaz (24 de ani) a revenit la antrenamente după 9 luni de absență, cauzate de o accidentare foarte gravă, o leziune de ligament încrucișat anterior, suferită în timpul unui meci amical cu Vardar Skopje, disputat în iunie 2025. Care a fost mesajul transmis de giuleșteni.
Borisav Burmaz a revenit la antrenamente și ar putea să o ajute pe Rapid în play-off-ul din Superliga. Anunțul a fost făcut chiar de giuleșteni pe rețelele de socializare. „Bora is back! După 276 de zile de luptă, Borisav Burmaz a revenit acolo unde îi este locul: pe teren, la antrenamente, alături de băieți.
Bine ai revenit, Bora!”, au transmis cei de la Rapid pe Facebook. Borisav Burmaz a semnat cu Rapid în ianuarie 2024, fiind achiziționat cu 400.000 de euro de la gruparea sârbă Vozdovac. Acesta a evoluat în 56 de partide pentru giuleșteni în toate competițiile, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere două pase decisive.
Transferat la începutul acestui an de Rapid, Daniel Paraschiv a evoluat ca titular pe postul de atacant în majoritatea meciurilor disputate de echipa lui Costel Gâlcă. Până acum, principalul său contracandidat a fost bosniacul Elvir Koljic, ale cărui prestații au fost însă sub așteptări, acesta nereușind să marcheze niciun gol în ultimele 7 luni.
Rămâne de văzut cum se va schimba situația odată cu revenirea lui Borisav Burmaz pe gazon. După eșecul suferit în etapa trecută pe terenul lui CFR Cluj, giuleștenii ocupă locul 3 în clasamentul play-off-ului, la 2 puncte de primele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova. În următoarea rundă, echipa antrenată de Costel Gâlcă va primi vizita „șepcilor roșii”, duminică, 5 aprilie, de la ora 20:30.
