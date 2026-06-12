A reziliat cu CFR Cluj, deși mai avea doi ani de contract! Exclusiv

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sub comanda noului antrenor, Antonio Folha, FANATIK. Cu câteva zile înainte de reunire a avut loc o despărţire surpriză la echipa din Gruia.

Alibek Aliev pleacă după 6 luni de la CFR Cluj!

Alibek Aliev mai avea doi ani de contract cu echipa de pe locul 3 din SuperLiga, dar a reziliat contractul cu CFR Cluj. Atacantul în vârstă de 29 de ani nu şi-a mai dorit să continue la Cluj şi nici oficialii clubului nu au insistat să rămână, mai ales că suedezul este printre primii care şi-au depus memorii pentru plata salariilor restante.

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Adus în locul lui Louis Munteanu în iarnă, Alibek Aliev a avut evoluţii apreciabile la început când a marcat goluri importante care au contat pentru revenirea CFR-ului în lupta la play-off. Atacantul suedez s-a stins însă în play-off, iar în 10 meciuri a reuşit doar o pasă decisivă.

Sinyan şi Popa, la final de contract! Pancu îi vrea la Rapid

Alţi doi jucători importanţi de la CFR Cluj au ajuns la finalul contractului. Este vorba de Sheriff Sinyan şi Mihai Popa. Ambii sunt doriţi de fostul lor antrenor, Daniel Pancu, la Rapid. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Pancu l-a lăudat pe Sinyan:

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„Ce jucător bun! Știu că termină contractul cu CFR. Iar mă întorc, multă lume a spus că bat câmpii. Primul lucru pe care l-am cerut a fost nici măcar plata salariilor, ci păstrarea echipei. Pentru că echipa arată bine. Sunt convins că dacă CFR nu ar pierde jucători, cu 2-3 transferuri inspirate, jucători care să facă diferența și să facă concurență în atac, pentru că nu am avut concurență pe părțile laterale, CFR intră candidată la titlu din primele etape ale viitorului campionat. Să înțeleagă lumea. Asta era cea mai mare doleanță a mea. Păstrarea echipei”, a spus Pancu.

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Doar că Sheriff Sinyan cere o sumă importantă pentru a semna cu Rapid, . În ceea ce îl priveşte pe Mihai Popa, Daniel Pancu vrea să betoneze postul de portar, mai ales că la ultimele meciuri de pe Giuleşti titularul Marian Aioani a fost apostrofat de proprii fani.

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