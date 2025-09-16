A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana

Alexandru Băluță a întâmpinat probleme cu viza pentru SUA. Deși a semnat cu Los Angeles FC, s-ar părea că fotbalistul nu a plecat din țară. Lucrurile s-ar putea schimba însă.

ADVERTISEMENT

Alexandru Băluță, probleme cu viza pentru SUA

Problemele au început în urmă cu câteva săptămâni. Alexandru Băluță a fost transferat de Los Angeles FC din postura de jucător liber . Iar asta s-a întâmplat în luna august.

Astfel, pe 26 august, fotbalistul a fost deja prezentat oficial de Los Angeles FC. . Cum a fost posibil așa ceva?

ADVERTISEMENT

Jurnalistului american Josh Gross relata recent că Alexandru Băluță nu a primit încă viza pentru SUA. Astfel, acesta nu a putut zbura peste ocean. De altfel Alexandru Băluță a ratat și toate ședințele de pregătire cu Los Angeles FC, inclusiv meciul cu San Diego FC, care în final a fost pierdut cu un scor de 1-2 de noua sa echipă.

Gestul făcut de Diana, soția lui Alexandru Băluță

S-ar părea însă că Alexandru Băluță și-ar fi rezolvat problema cu viza pentru SUA. Sau cel puțin asta dă de înțeles gestul făcut de soția sa. Diana a postat de mai multe ori pe un grup de Facebook destinat vânzării de haine și accesorii.

ADVERTISEMENT

Se pare că tânăra vinde două perechi de ghete de fotbal. Și cel mai probabil ambele perechi îi aparțin chiar fostului mijlocaș al campioanei României. Totodată, soția lui Alexandru Băluță a mai pus la vânzare și mobilierul pentru make-up pe care-l deținea.

ADVERTISEMENT

„Vând mobilier pentru make-up. Masă pentru machiaj, 2 oglinzi, 4 corpuri pentru depozitare. Toate noi. Se pot ridicat din București, sector 4. 3.800 de lei”, se arată în anunțul de vânzare.

Cei care au observat acest detaliu se gândesc că Alexandru Băluță a rezolvat problema cu viza pentru SUA, iar cei doi ar urma să se mute definitiv acolo. Chiar și așa, până acum nimic nu s-a concretizat, iar fotbalistul nu a făcut nicio declarație.

ADVERTISEMENT

Mai apucă Alexandru Băluță să joace pentru Los Angeles FC?

De menționat e faptul că Alexandru Băluță a semnat cu americanii până la finalul sezonului în MLS. Iar sezonul regular se termină în luna octombrie. Astfel, nu este clar dacă fotbalistul va mai apuca să joace cu noua sa echipă.

În cazul în care Los Angeles FC se va califica în play-off, atunci sezonul urmează să se încheie în decembrie. Chiar și așa, situația românului nu este una clară. Într-adevăr contractul semnat cu americanii poate fi prelungit. Rămâne de văzut însă dacă asta se va și întâmpla.

Amintim faptul că în prezent, Los Angeles FC este pe locul 5, cu două meciuri mai puțin, în Conferința de Vest din MLS. Iar această poziție asigură calificarea în play-off, cu 7 jocuri înainte de final.

Cu alte cuvinte, se poate spune că e aproape imposibil ca echipa să rateze calificarea în faza finală a campionatului. Chiar și așa, emoții există din toate direcțiile, având în vedere că lucrurile se pot schimba în orice moment.