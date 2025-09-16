Sport

A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana

Diana, soția lui Alexandru Băluță, dă de înțeles că fotbalistul ar fi rezolvat problema cu viza pentru SUA. Ce a făcut aceasta?
Valentina Vladoi
16.09.2025 | 20:30
A rezolvat Alexandru Baluta problema cu viza pentru SUA Gestul facut de sotia fotbalistului ia uimit pe multi Ce a putut sa faca Diana
Alexandru Băluță, probleme cu viza pentru SUA. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Alexandru Băluță a întâmpinat probleme cu viza pentru SUA. Deși a semnat cu Los Angeles FC, s-ar părea că fotbalistul nu a plecat din țară. Lucrurile s-ar putea schimba însă.

ADVERTISEMENT

Alexandru Băluță, probleme cu viza pentru SUA

Problemele au început în urmă cu câteva săptămâni. Alexandru Băluță a fost transferat de Los Angeles FC din postura de jucător liber după despărțirea de FCSB. Iar asta s-a întâmplat în luna august.

Astfel, pe 26 august, fotbalistul a fost deja prezentat oficial de Los Angeles FC. Cu toate acestea, el nu a putut să plece în SUA pentru că avea probleme cu viza. Cum a fost posibil așa ceva?

ADVERTISEMENT

Jurnalistului american Josh Gross relata recent că Alexandru Băluță nu a primit încă viza pentru SUA. Astfel, acesta nu a putut zbura peste ocean. De altfel Alexandru Băluță a ratat și toate ședințele de pregătire cu Los Angeles FC, inclusiv meciul cu San Diego FC, care în final a fost pierdut cu un scor de 1-2 de noua sa echipă.

Gestul făcut de Diana, soția lui Alexandru Băluță

S-ar părea însă că Alexandru Băluță și-ar fi rezolvat problema cu viza pentru SUA. Sau cel puțin asta dă de înțeles gestul făcut de soția sa. Diana a postat de mai multe ori pe un grup de Facebook destinat vânzării de haine și accesorii.

ADVERTISEMENT
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat...
Digi24.ro
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de stat din decembrie

Se pare că tânăra vinde două perechi de ghete de fotbal. Și cel mai probabil ambele perechi îi aparțin chiar fostului mijlocaș al campioanei României. Totodată, soția lui Alexandru Băluță a mai pus la vânzare și mobilierul pentru make-up pe care-l deținea.

ADVERTISEMENT
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel...
Digisport.ro
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”

„Vând mobilier pentru make-up. Masă pentru machiaj, 2 oglinzi, 4 corpuri pentru depozitare. Toate noi. Se pot ridicat din București, sector 4. 3.800 de lei”, se arată în anunțul de vânzare.

Cei care au observat acest detaliu se gândesc că Alexandru Băluță a rezolvat problema cu viza pentru SUA, iar cei doi ar urma să se mute definitiv acolo. Chiar și așa, până acum nimic nu s-a concretizat, iar fotbalistul nu a făcut nicio declarație.

ADVERTISEMENT

Mai apucă Alexandru Băluță să joace pentru Los Angeles FC?

De menționat e faptul că Alexandru Băluță a semnat cu americanii până la finalul sezonului în MLS. Iar sezonul regular se termină în luna octombrie. Astfel, nu este clar dacă fotbalistul va mai apuca să joace cu noua sa echipă.

În cazul în care Los Angeles FC se va califica în play-off, atunci sezonul urmează să se încheie în decembrie. Chiar și așa, situația românului nu este una clară. Într-adevăr contractul semnat cu americanii poate fi prelungit. Rămâne de văzut însă dacă asta se va și întâmpla.

Amintim faptul că în prezent, Los Angeles FC este pe locul 5, cu două meciuri mai puțin, în Conferința de Vest din MLS. Iar această poziție asigură calificarea în play-off, cu 7 jocuri înainte de final.

Cu alte cuvinte, se poate spune că e aproape imposibil ca echipa să rateze calificarea în faza finală a campionatului. Chiar și așa, emoții există din toate direcțiile, având în vedere că lucrurile se pot schimba în orice moment.

LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Dezastru pentru echipa lui Dennis Man!
Fanatik
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Dezastru pentru echipa lui Dennis Man!
FCSB, probleme mari de lot înaintea meciului cu Botoșani. Mihai Stoica a anunțat...
Fanatik
FCSB, probleme mari de lot înaintea meciului cu Botoșani. Mihai Stoica a anunțat o nouă lovitură: „E boala anului”
„Briliantul” nu uită şi nu iartă: „Topal e eroul celor de la Petrolul...
Fanatik
„Briliantul” nu uită şi nu iartă: „Topal e eroul celor de la Petrolul şi a avut aceleaşi rezultate ca mine!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Atacant de culoare în naționala României? Federalii sunt încântați de calitățile jucătorului
iamsport.ro
Atacant de culoare în naționala României? Federalii sunt încântați de calitățile jucătorului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!