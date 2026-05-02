A rupt blestemul! Atacantul așteptat la națională a marcat un gol după 7 luni de secetă. Video

Ianis Stoica (23 de ani) a plecat ca o mare speranță de la FC Hermannstadt, dar a avut evoluții inconstante în Portugalia. Atacantul a reușit să iasă din pasa neagră și a dat gol pentru Estrela Amadora după 7 luni de secetă.

Atacantul dorit de Dinamo, gol în Portugalia

În etapa a 32-a a campionatului Portugaliei, Estrela Amadora, formație aflată într-o luptă acerbă pentru salvarea de la retrogradare, s-a deplasat pe terenul lui Moreirense, echipă care se află liniștită la mijlocul clasamentului.

Cu Ianis Stoica titular, oaspeții au început excelent meciul și au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Jovane (13). Apoi, Amadora a mai beneficiat de o lovitură de la 11 metri după un henț în careu al unui fundaș advers.

După ceva discuții, atacantul român a fost cel care a luat mingea și și-a așezat-o la punctul cu var. Stoica a șutat în forță, pe centru, sus, fără nicio speranță pentru portarul gazdelor și a mărit avantajul. Este al treilea gol reușit de fostul fotbalist de la FC Hermannstadt și primul după o pauză de 7 luni. Precedenta sa reușită a venit într-o partidă cu AFS, disputată la 27 septembrie 2025.

Atacantul ar putea reveni în SuperLiga

În ciuda evoluțiilor inconstante, Ianis Stoica este în continuare un jucător de bază la Estrela Amadora. Portughezii mizează în continuare pe atacantul pentru care , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Însă, gruparea care se zbate să se salveze de la retrogradare are probleme financiare serioase. S-au adunat datorii de peste 15 milioane de euro, iar .

Asta însemnă că Ianis Stoica ar putea părăsi liber de contract echipa la finalul sezonului. Înainte de a ajuns în Portugalia, atacantul a fost dorit și de Dinamo și nu ar fi exclus ca ”roș-albii” să încerce din nou să-l aducă în vară.