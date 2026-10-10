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A rupt legătura cu frații și are grijă doar de fata lui: „A trebuit să vând cu 260.000 de euro și vila!”. Drama de după viața de fotbalist!

Nicolae Mitea a povestit motivul pentru care a rupt legătura cu fraţii săi. Fostul fotbalist de la Ajax a fost nevoit să îşi vândă vila cu 260.000 de euro, trăind o adevărată dramă după viaţa de fotbalist.
Marian Popovici
10.10.2026 | 15:49
A rupt legatura cu fratii si are grija doar de fata lui A trebuit sa vand cu 260000 de euro si vila Drama de dupa viata de fotbalist
EXCLUSIV FANATIK
Nicolae Mitea, la naționala României / Foto: Sport Pictures
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Nicolae Mitea a fost unul dintre marile talente ale fotbalului românesc. El a evoluat la Ajax Amsterdam între 2003 şi 2008, dar cariera lui a luat-o rapid la vale din cauza accidentărilor şi nu a putut reveni niciodată la un nivel înalt.

Nicolae Mitea, drama de după viaţa de fotbalist: „A trebuit să vând vila cu 260.000 de euro”

După viaţa de fotbalist a început drama lui Nicolae Mitea. Fostul fotbalist a declarat la FANATIK SUPERLIGA că a fost nevoit să își vândă vila cu 260.000 de euro, deşi a investit mult mai mulţi bani:

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„Am stat şi m-am gândit ce pot să fac ca să ies din casă. Printr-un prieten am ajuns la Barca Academy, i-a spus: „Îl am aici pe Nicky Mitea”. Ei îl întrebau dacă vreau eu să vin, dacă sunt pregătit. M-a sunat, m-am întâlnit cu el şi după două zile am mers la club. 

A fost o depresie de 20 de ani. Nu e uşor. Mă simţeam mai bine să fiu în lumea mea. Uite, nu m-am apucat de băut, de prostii, în timpul ăsta. Eu nu ştiu ce înseamnă să fumezi, să tragi din ţigară. Şi dacă n-aş fi avut puterea, nu sunt de mine. Nu m-am gândit la asta niciodată. 

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Mi-am vândut vila că nu mai aveam bani. A trebuit să o vând pe 260.000 de euro. Eu băgasem 400.000 de euro. Trebuie să trăieşti. Cine îţi dă? Nimeni nu te ajută. Eu nu am găsit oamenii buni. Poate nu ştiam să-i aleg. Am vândut-o după şase ani de zile. Acum luam mult mai mult dacă o vindeam”.

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De ce a rupt legătura de fraţii săi: „Cât poţi să ai grijă de ei?”

Nicolae Mitea a rupt legătura cu fraţii săi pentru că, efectiv, nu mai avea bani să îi poată susţine. El s-a dedicat în totalitate creșterii fetiţei sale, spunând că a fost lăsat complet singur după încheierea vieţii de fotbalist:

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„Am avut grijă de familie, de fiică, de mine. De fraţi nu. Nu am mai vrut. Cât poţi să ai grijă şi de fraţi? Fiecare cu familia lui. Eu am o fetiţă, ei se descurcă. Fiecare are job-ul lui. Sunt conexiuni, dar am tăiat. Vezi realitatea din ziua de azi. 

Mi-a zis şi Giovanni Becali: „Nicolae, dacă nu te ridici singur, să te descurci, nu te ajută nimeni. Nici familia, nici fraţii. Darămite un străin”. Nu ştiu dacă s-au supărat, dar au văzut şi ei realitatea. Că nu mai erau. Trebuia să am grijă de fetiţă. Uneori las telefonul câte o săptămână şi nu sună nimeni”, a spus Nicolae Mitea la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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