A rupt plasele în România pentru CFR Cluj, iar acum s-a retras: „Va rămâne mereu în inima tuturor!”

Un atacant care a evoluat în SuperLiga s-a retras. CFR Cluj a avut un mesaj emoționant pentru Cristian Lopez, vârful care i-a adus clubului un trofeu important și care a marcat goluri decisive pentru echipa din Gruia.

Fostul atacant de la CFR Cluj s-a retras

CFR Cluj a transmis în mediul online un mesaj de apreciere față de fostul lor atacant, care s-a retras oficial din activitate. Ardelenii nu au uitat contribuția acestuia pentru club, aceasta fiind una semnificativă.

Mai exact, clubul al cărui patron a postat pe pagina oficială faptul că vârful Cristian Lopez a spus adio carierei de fotbalist profesionist. Ibericul a contribuit decisiv la câștigarea Cupei României în 2016,

„Unul dintre cei mai îndrăgiți atacanți care au evoluat pentru echipa noastră, Cristian Lopez, și-a anunțat astăzi retragerea din cariera de fotbalist! Deși a jucat un singur sezon în Gruia, în care a înscris de 18 ori, Cristian a impresionat prin prestațiile și profesionalismul său și va rămâne mereu în inima tuturor CFR-iștilor.

Alături de echipa noastră, acesta a câștigat Cupa României în 2016, finală în care a marcat golul egalizator în minutul 89 și a trimis meciul în prelungiri, unde a reușit să își transforme penalty-ul. Îți mulțumim pentru tot, Cristian, și îți dorim mult succes în următorul capitol!”, a fost mesajul postat de CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

Cariera vârfului care a scris istorie la CFR Cluj

Spaniol de origine, Cristian Lopez s-a format la academiile unor cluburi cu renume precum Real Madrid și Valencia. A bifat apoi mai multe formații din eșaloanele inferioare ale Angliei. După experiența de la CFR Cluj, a plecat în vara anului 2016 pentru 500.000 de euro la Lens.

A mai jucat ulterior în Franța și pentru Angers, pentru ca apoi să mai bifeze în cariera sa țări precum Emiratele Arabe Unite (Hatta Club) și Grecia (Aris Saloniki). Ultimii ani din carieră i-a petrecut în țara natală, ultima echipă unde a fost legitimat fiind AD Ceuta (liga secundă din Spania).