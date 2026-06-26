A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”

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FCSB pune la cale o adevărată reconstrucție pentru noul sezon, în speranța de a evita repetarea scenariului negru din stagiune precedentă. Totuși, bucureștenii au renunțat la mai mulți jucători, iar printre cei ale căror servicii nu au mai contat a fost și Daniel Graovac. Fundașul bosniac a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK după despărțirea de FCSB.

Daniel Graovac a rupt tăcerea după plecarea de la FCSB

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Daniel Graovac (32 de ani) a vorbit despre experiența avută în primul și singurul său sezon la FCSB. El face parte din Fundașul central, , a spus cum a trăit meciurile europene, dar și cum a perceput decăderea fostei campioane a României în stagiunea recent încheiată.

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Daniel, 30 de meciuri la FCSB în acest sezon. Care e cea mai frumoasă amintire pentru tine?

– Chiar dacă nu a fost un sezon foarte reușit au fost și momente bune. Golul decisiv din prelungiri cu Drita este o amintire foarte frumoasă pentru mine, însă cel mai mult îmi aduc aminte de victoria din prelungiri cu Feyenoord în grupele Europa League.

Dar cel mai dificil?

– Când am pierdut cu Shkendija pentru că a fost o surpriză. Nu ne așteptam și credeam că vom lupta în continuare în preliminariile Champions League, dar am jucat foarte slab contra lor.

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Daniel Graovac, relație specială cu Risto Radunovic

Regreți că ai venit la FCSB?

– Nu, în niciun caz. A fost o decizie foarte bună pentru mine și e un club foarte mare, deci nu am de ce.

O să îți fie dor de Risto Radunovic? (n.r. – )

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– Da, normal. Suntem prieteni foarte buni și nași. Am jucat împreună la două echipe (n.r. – Astra și FCSB) și normal că îi voi simți lipsa, dar ne vom vedea când putem.

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De ce a plecat de la FCSB și unde ar putea să ajungă: „O să aflați foarte curând”

De ce nu ai mai continuat la FCSB? Meme Stoica a spus că ești un jucător valoros și că poți evolua pe două poziții…

– A fost decizia clubului, care decide cine vine și cine pleacă. Am deja niște negocieri cu mai multe cluburi din România și Asia, precum și din alte țări din Balcani. Foarte curând voi lua o decizie să vedem care este cea mai bună variantă pentru mine.

De ce crezi că sezonul acesta FCSB nu a mai reușit același parcurs, deși a avut cam același lot de jucători cu care a cucerit titlul cu un an în urmă?

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– E greu de spus și îmi pare rău că nu am avut rezultate mai bune, dar așa e fotbalul. Și alte cluburi nu au mai reușit să se mențină la același nivel, chiar dacă se aștepta asta pentru că depinde de foarte mulți factori.

Cum vede lupta la titlu în sezonul viitor și venirea lui Thomas Neubert la FCSB

Deja câteva mutări noi făcute de FCSB. Crezi că anul acesta lucrurile o să stea altfel? Craiova crezi că e în continuare favorită la titlu?

– Vom vedea. Ideea e că la fiecare început de sezon FCSB, Craiova, Rapid, U Cluj și CFR se numără printre echipele care se bat la campionat. În România este posibil orice și în fiecare sezon apare câte o surpriză. Cu siguranță și acum va fi o bătălie echilibrată și va fi foarte interesant de văzut.

Thomas Neubert a revenit la echipă…

– Da, mă bucur pentru că e un preparator fizic foarte bun și foarte profesionist. E un câștig.

Ai un mesaj pentru cei de la FCSB sau pentru fani?

– Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor din cadrul clubului. Nu am avut nicio problemă cu nimeni și am rămas cu toți în relații foarte bune. Fanilor aș vrea să le transmit să rămână la fel, să susțină mereu jucătorii indiferent că e bine sau e rău, așa cum au făcut-o și în sezonul trecut.

Bosniacul Graovac savurează la maxim calificarea din grupe a naționalei sale: „E un moment mare pentru națiunea noastră”

Bosnia, calificată în premieră la Mondiale, a reușit o calificare istorică. Și tu ai 3 meciuri la națională…

– E un moment mare pentru națiunea noastră și suntem foarte mândri de toți jucătorii. E un lucru extraordinar pentru fotbalul bosniac și pentru mine. Din câte ai văzut și pe Whatsapp am o poză de la un meci cu Bosnia împotriva SUA. Nu o să uit niciodată meciul de debut în fața Elveției.

Jovo Lukic cum ți s-a părut?

– Mă bucur foarte mult pentru el. A primit o șansă și a profitat la maximum de ea.

Daniel Graovac a jucat contra SUA și e convins că naționala lui Lukic poate face surpriza la Mondial

Ce șanse crezi că are Bosnia să se califice mai departe? Va juca în fața SUA…

– Cred că avem șanse reale de calificare, deși e o echipă foarte bună. Cred că e mai puțină presiune pe Bosnia pentru că deja au reușit un miracol și nu avem absolut nimic de pierdut, doar de câștigat, să scriem încă o pagină de istorie.

Bosnia va juca din nou împotriva României în Liga Națiunilor alături de Polonia și Suedia. Ce șanse avem?

– Va fi o grupă foarte echilibrată și cred că toate cele patru echipe sunt de valoare apropiată. Se poate întâmpla orice în grupa asta, dar totuși cred că Suedia are cea mai bună echipă.