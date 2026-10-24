Sport

„A salvat Steaua, o mare valoare a României!” Dumitru Dragomir, reacție emoționantă după moartea prietenului Viorel Păunescu

Marian Popovici
24.10.2026 | 12:04
A salvat Steaua o mare valoare a Romaniei Dumitru Dragomir reactie emotionanta dupa moartea prietenului Viorel Paunescu
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu. Foto: colaj Fanatik.
Dumitru Dragomir a avut o reacție emoționantă după ce a aflat de dispariția lui Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei.
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Dumitru Dragomir a avut o reacție emoționantă după ce a aflat de moartea lui Viorel Păunescu. Fost președinte al Stelei în perioada 1998-2003 și fost om de afaceri, Viorel Păunescu s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. „Mitică” Dragomir susține că Viorel Păunescu este cel care a salvat Steaua.

„E omul care a salvat Steaua”. Reacție emoționantă a lui Dumitru Dragomir după moartea lui Viorel Păunescu

Viorel Păunescu a murit sâmbătă dimineață, 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani. Fostul conducător din fotbalul românesc se lupta cu boala Alzheimer și dispăruse în ultima vreme din spațiul public. Dumitru Dragomir, bun prieten cu Viorel Păunescu, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după decesul fostului om de afaceri.

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„Unul dintre cei mai buni prieteni ai vieții mele. Am petrecut peste 50 de ani cu el. O mare valoare a României, a făcut numai bine tuturor. Dumnezeu să-l odihnească. E omul care a salvat Steaua și a dat-o pe mâini bune.

A fost un om bun, a fost un om mare care a avut bani și pe timpul comuniștilor și după, a făcut bine la toată lumea. Cine a apelat la el, l-a ajutat. Un om excepțional, Dumnezeu să-l odihnească”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru FANATIK.

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Ce rol a avut Mitică Dragomir în trecerea Stelei de la Viorel Păunescu la Gigi Becali

Steaua și FCSB se luptă de ani buni pentru palmaresul și identitatea echipei istorice și, o bună parte din lumea fotbalului românesc, contestă modul în care Viorel Păunescu i-a dat clubul lui Gigi Becali. Dumitru Dragomir susține că a fost martor în acest proces și că FCSB este Steaua.

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„Sunt oameni încăpățânați, care cred că ei au adevărul. Steaua adevărată e a lui Becali. Eu am dat-o! Mă învățați și ce am semnat eu? Nu eu am dat-o, ce Dumnezeu? Dacă eu și Mircea Sandu nu semnam, se mai ducea Steaua vreodată de la Păunescu la Becali? A fost ani de zile Steaua, Steaua, până a venit Talpan și a zis că nu a primit ce trebuie.

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Talpan nu e prost, e un pericol când ai câte unul de ăsta care insistă și când nu are dreptate. El e băiat deștept. Eu l-aș fi luat jurist la mine. E ca un pitbull! I-am dat-o lui Gigi pentru că se desființa. Pușcaș poate să povestească. Steaua nu mai exista dacă nu ajungea la Gigi. Viorel nu mai avea bani, George nu mai voia să audă. Au pierdut și ei 6-7 milioane. Era moartă, Gigi a salvat-o”, a afirmat Dragomir la Profețiile lui Mitică de pe FANATIK.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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