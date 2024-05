A salvat un “câine furios” de pe drum, dar a avut parte de un șoc. Ce animal era, de fapt

O femeie a reușit să uimească întreg internetul cu gestul ei. Aceasta a dat dovadă de compasiune și a salvat de pe drum un animal furios. Potrivit spuselor ei, era vorba despre un câine, însă cei care au văzut postarea au avut o altă părere.

Femeia a crezut că a salvat un câine, dar, de fapt, era un alt animal

O femeie a salvat un animal de pe marginea unui drum din Omagh, Irlanda de Nord. Imediat cum a ajuns acasă, a decis să îi facă o poză patrupedului pe care l-a descris ca fiind ”agitat și furios”.

Melissa Kim le-a povestit tuturor celor care o urmăresc că, în ciuda fapului că a luat animalul acasă, acesta . Melissa a decis să îl păstreze până îi va găsi pe adevărații stăpâni.

”Am găsit un câine, nu are zgardă. L-am găsit pe marginea drumului Dublin din Omagh, mânca un iepure mort. Este puțin agitat și furios, mi-a fost destul de greu să-l bag în mașină. Cred că este un fel de husky. Distribuiți ca să îi găsim stăpânii!”, a fost mesajul Melissei.

Cei care au văzut postarea Melissei au reacționat imediat. Cu toții au avertizat-o că în fotografie nu era niciun câine, ci o vulpe. Internauții au sfătuit-o să o scoată cât mai repede din casă.

Melissa Kim a știut din prima că nu este un câine, ci o altă creatură

Când a văzut zecile de comentarii pe care le-a primit, Melissa a recunoscut că a fost speriată și că nu poate să creadă că a confundat animalele. Gestul ei a ajuns viral, ba chiar a fost, la un moment dat, subiect de discuții pe Twitter.

”Aș vrea să cred că acesta este un banc, dar se pare că această femeie a răpit o sărmană vulpe.”, a fost una dintre postările de pe Twitter care a adunat peste 40.000 de aprecieri.

La scurt timp după viralizarea poveștii, Melissa Kim a venit cu anumite completări. După ce a atras atenția tuturor, femeia a recunoscut că, într-adevăr, , iar întreaga postare a fost o glumă.

”A fost o mică farsă. Nu am crezut că va atrage atât de multă atenție. Sincer, credeam că oamenii își vor da seama că este o glumă. Am văzut acum ceva timp postarea cu un coiot care arată ca un câine rănit, așa că am luat acea fotografie și am adăugat un pic de umor la poveste.”, a spus Melissa.

Cu alte cuvinte, animalul nu era nici câine și nici vulpe, ci un coiot. Melissa a reușit să îi păcălească cu farsa ei chiar și pe cei mai buni prieteni. Aceștia au spus că s-ar fi așteptat ca Melissa să facă așa ceva, căci ea mereu salvează animale.